Messi làm khán giả tại World Cup 2026?

  • Thứ sáu, 5/12/2025 07:00 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Tương lai của Lionel Messi tại kỳ World Cup 2026 được cho là cuối cùng trong sự nghiệp đang trở thành dấu hỏi lớn.

Messi chưa chắc dự World Cup 2026.

Trong cuộc trò chuyện trên ESPN, đội trưởng huyền thoại của Argentina thừa nhận anh không chắc sẽ góp mặt tại giải đấu được tổ chức ở Mỹ – Canada – Mexico vào hè năm sau, dù cơ hội để làm nên lịch sử còn rộng mở.

Nếu ra sân, Messi sẽ cùng Cristiano Ronaldo dự 6 kỳ World Cup. Tuy nhiên, chính anh cho rằng khả năng ấy chưa chắc xảy ra. "Tôi mong mình có thể tham dự. Tôi nói điều đó nhiều lần", Messi chia sẻ. "Tệ nhất tôi sẽ đến World Cup như một khán giả. Dẫu vậy, được hiện diện ở đó vẫn là điều đặc biệt".

Messi gọi World Cup là trải nghiệm vượt mọi giới hạn cảm xúc, đặc biệt với người dân Argentina sau ký ức ngọt ngào về chức vô địch năm 2022 tại Qatar. Khi ấy, Messi ghi cú đúp trong trận chung kết nghẹt thở trước Pháp, nhận Quả bóng vàng và cuối cùng nâng chiếc cúp mà anh theo đuổi suốt gần hai thập kỷ.

Dù để ngỏ khả năng tranh tài vào hè 2026, Leo không hề bi quan về tương lai của "Albiceleste". Anh khẳng định đội bóng dưới thời Lionel Scaloni đang sở hữu một thế hệ giàu khát khao: "Chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời. Tinh thần chiến thắng, sự nhiệt huyết, sự cạnh tranh lan tỏa mỗi ngày trong các buổi tập, trong từng trận đấu".

Argentina hiện nằm trong nhóm hạt giống số một cho World Cup 2026 và sẽ biết đối thủ sau lễ bốc thăm diễn ra tại Trung tâm Kennedy, Washington D.C vào lúc 23h00 ngày 5/12 (giờ Việt Nam). Với Messi hoặc không, nhà đương kim vô địch vẫn được xem là ứng viên nặng ký.

