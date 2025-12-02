Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mbappe sánh ngang Ronaldo, Messi

  • Thứ ba, 2/12/2025 06:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền đạo Kylian Mbappe tiếp tục tạo nên những cột mốc phi thường trong sự nghiệp khi chính thức chạm tới 60 bàn thắng trong năm 2025.

Mbappe có năm thi đấu bùng nổ. Ảnh: Reuters.

Thành tích này giúp Mbappe sánh vai cùng Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Robert Lewandowski trong nhóm những chân sút hiếm hoi ở thế kỷ 21 đạt tới con số đó trong một năm dương lịch. Đồng thời, chân sút sinh năm 1998 cũng trở thành cầu thủ Pháp đầu tiên kể từ thời Just Fontaine (năm 1958) làm được điều tương tự.

Trước trận hòa 1-1 với Girona hôm 1/12, Mbappe đã có lần thứ 10 nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận (MOTM), thành tích tốt nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Nhìn vào toàn bộ năm 2025, Mbappe đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp. Sau nửa đầu năm bùng nổ với những bàn thắng quan trọng tại Champions League, anh nhanh chóng khẳng định vị thế quan trọng trong hệ thống của HLV Xabi Alonso ở mùa 2025/26.

Không chỉ ghi bàn đều đặn, Mbappe còn thể hiện vai trò thủ lĩnh một cách rõ rệt, dẫn dắt hàng công trẻ, tạo đột biến ở những thời khắc khó khăn và duy trì hiệu suất đáng kinh ngạc cho cả CLB lẫn tuyển Pháp.

Tính đến cuối tháng 11, 60 bàn thắng trên mọi đấu trường đã phản ánh đầy đủ sự toàn diện của Mbappe: tốc độ, kỹ thuật, sự lạnh lùng trước khung thành và bản lĩnh ở các trận cầu lớn.

Real Madrid vẫn còn nhiều điều phải cải thiện, từ hàng thủ chắp vá đến lối chơi thiếu kiểm soát dưới thời HLV Alonso. Nhưng khi một ngôi sao như Mbappe đạt trạng thái bùng nổ, mọi sự vụn vỡ của đội bóng lại phần nào được che phủ bởi ánh sáng rực rỡ mà anh mang lại.

Tốc độ của Mbappe Sáng 6/9, Aurelien Tchouameni thực hiện đường chuyền dài để Kylian Mbappe bứt tốc ghi bàn giúp Pháp thắng Ukraine 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Mbappe Cristiano Ronaldo Kylian Mbappe Mbappe ronaldo messi

    Đọc tiếp

    Wirtz pha vo loi nguyen hinh anh

    Wirtz phá vỡ lời nguyền

    2 giờ trước 05:40 2/12/2025

    0

    Arne Slot bước vào London Stadium với hai áp lực: chuỗi ba trận thua nặng nề và yêu cầu phải tìm ra lời giải cho bản hợp đồng 115 triệu bảng Florian Wirtz.

    U22 Viet Nam huong thang toi ngoi vo dich SEA Games hinh anh

    U22 Việt Nam hướng thẳng tới ngôi vô địch SEA Games

    3 giờ trước 05:00 2/12/2025

    0

    Lứa U22 của HLV Kim Sang-sik mang theo chuỗi thành tựu trải dài suốt một năm để tiến vào SEA Games 33. Sau quá trình chuẩn bị hai năm và vị thế số một khu vực, mục tiêu dành cho họ chỉ có thể là tấm HCV.

    Farke doi mat 'tuan sinh tu' tai Leeds hinh anh

    Farke đối mặt 'tuần sinh tử' tại Leeds

    8 giờ trước 00:00 2/12/2025

    0

    Daniel Farke bước vào một tuần có thể định đoạt tương lai tại Leeds United, trong bối cảnh ban lãnh đạo CLB đã chuẩn bị tinh thần cho việc sa thải nếu đội nhà tiếp tục thất bại.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý