Mbappe sánh ngang Ronaldo, Messi

Tiền đạo Kylian Mbappe tiếp tục tạo nên những cột mốc phi thường trong sự nghiệp khi chính thức chạm tới 60 bàn thắng trong năm 2025.

Mbappe có năm thi đấu bùng nổ. Ảnh: Reuters.

Thành tích này giúp Mbappe sánh vai cùng Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Robert Lewandowski trong nhóm những chân sút hiếm hoi ở thế kỷ 21 đạt tới con số đó trong một năm dương lịch. Đồng thời, chân sút sinh năm 1998 cũng trở thành cầu thủ Pháp đầu tiên kể từ thời Just Fontaine (năm 1958) làm được điều tương tự.

Trước trận hòa 1-1 với Girona hôm 1/12, Mbappe đã có lần thứ 10 nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận (MOTM), thành tích tốt nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Nhìn vào toàn bộ năm 2025, Mbappe đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp. Sau nửa đầu năm bùng nổ với những bàn thắng quan trọng tại Champions League, anh nhanh chóng khẳng định vị thế quan trọng trong hệ thống của HLV Xabi Alonso ở mùa 2025/26.

Không chỉ ghi bàn đều đặn, Mbappe còn thể hiện vai trò thủ lĩnh một cách rõ rệt, dẫn dắt hàng công trẻ, tạo đột biến ở những thời khắc khó khăn và duy trì hiệu suất đáng kinh ngạc cho cả CLB lẫn tuyển Pháp.

Tính đến cuối tháng 11, 60 bàn thắng trên mọi đấu trường đã phản ánh đầy đủ sự toàn diện của Mbappe: tốc độ, kỹ thuật, sự lạnh lùng trước khung thành và bản lĩnh ở các trận cầu lớn.

Real Madrid vẫn còn nhiều điều phải cải thiện, từ hàng thủ chắp vá đến lối chơi thiếu kiểm soát dưới thời HLV Alonso. Nhưng khi một ngôi sao như Mbappe đạt trạng thái bùng nổ, mọi sự vụn vỡ của đội bóng lại phần nào được che phủ bởi ánh sáng rực rỡ mà anh mang lại.

Tốc độ của Mbappe Sáng 6/9, Aurelien Tchouameni thực hiện đường chuyền dài để Kylian Mbappe bứt tốc ghi bàn giúp Pháp thắng Ukraine 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.