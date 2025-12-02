Wirtz phá vỡ lời nguyền

Arne Slot bước vào London Stadium với hai áp lực: chuỗi ba trận thua nặng nề và yêu cầu phải tìm ra lời giải cho bản hợp đồng 115 triệu bảng Florian Wirtz.

Florian Wirtz đang dần thích nghi với văn hoá bóng đá Anh.

Trong bối cảnh ấy, Slot đưa ra quyết định táo bạo nhất kể từ khi đặt chân đến Anfield: loại Mohamed Salah khỏi đội hình xuất phát và trao không gian đẹp nhất trên sân cho Wirtz. Một lựa chọn dễ bị xem là liều lĩnh, nhưng rốt cuộc lại tạo nên trận đấu hoàn chỉnh nhất của Liverpool tại Premier League mùa này.

Quyết định bước ngoặt

Điểm đáng kể đầu tiên nằm ở vị trí. Lần đầu tiên, Wirtz được đá đúng vai trò số 10, thay vì bị kéo vào bộ ba tiền vệ trung tâm khiến Liverpool mất cân bằng như những trận trước. Có Gravenberch, Mac Allister và đặc biệt là Szoboszlai làm lớp bảo vệ ngay sau lưng, Wirtz không còn bị bóp nghẹt bởi trách nhiệm phòng ngự.

Ngược lại, cựu sao Bayer Leverkusen được phép chơi giữa các tuyến, nơi bản thân xuất sắc nhất ở Bundesliga. Điều này lập tức tạo ra hiệu ứng dây chuyền: các mắt xích tấn công bắt đầu kết nối, nhịp chơi của Liverpool trở nên mạch lạc và luân chuyển bóng mềm mại hơn.

Tất nhiên, West Ham không phải đối thủ khó chịu nhất. Họ cho Wirtz rất nhiều không gian, nhưng điều đáng nói nằm ở cách anh xử lý các khoảnh khắc ấy.

Wirtz tự tin nhận bóng ở mọi điểm nóng, sẵn sàng xoay trở giữa vòng vây, và kết nối với Kerkez, người cũng chơi trận hay nhất từ đầu mùa. Lần đầu tiên kể từ khi cập bến Anfield, Wirtz cho thấy đúng phiên bản mà Liverpool trả hơn 100 triệu bảng để sở hữu: một cầu thủ sáng tạo, linh hoạt, có thể dẫn dắt nhịp độ mọi pha lên bóng.

Wirtz phải đối mặt với nhiều áp lực thời gian qua.

Trong vai trò số 10 thuần túy, bản đồ nhiệt của Wirtz gần như "phát sáng". Anh chạm bóng 52 lần, phân phối 44 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 95%. Hai đường chuyền lỗi duy nhất đều là những pha bóng cuối cùng hướng vào vòng cấm, có nghĩa là anh chỉ sai ở các tình huống mang tính rủi ro chiến thuật.

Khi so sánh với các trận tệ tại Brentford và Crystal Palace, nơi anh chỉ đạt 76% và 84%, sự khác biệt không nằm ở chất lượng cơ bản, mà ở hệ thống vận hành xung quanh. Slot cuối cùng cũng tìm ra hình dạng phù hợp để Wirtz thở, nghĩ và sáng tạo.

Điều quan trọng hơn cả: Wirtz cho thấy khả năng tấn công vào các nách phòng ngự, điều Liverpool thiếu nghiêm trọng kể từ khi Roberto Firmino rời đi. Những động tác xoay người, đổi hướng liên tục của anh khiến West Ham không thể bắt bài.

Và với sự xuất hiện hợp lý của Szoboszlai bên phải, Wirtz có thể yên tâm dạt trái để phối hợp cùng Kerkez và Gakpo mà không để lại khoảng trống sau lưng.

Liverpool phải đánh đổi

Nhưng để có được phiên bản Wirtz như vậy, Slot phải chấp nhận một đánh đổi lớn: Mohamed Salah. Việc để ngôi sao lớn nhất của CLB ngồi dự bị trong 90 phút, giữa thời điểm đội bóng khủng hoảng, là quyết định có thể phá nát phòng thay đồ nếu thất bại.

Câu hỏi đặt ra bây giờ là: đây là ngoại lệ hay là tín hiệu cho thời kỳ chuyển giao mà Liverpool buộc phải đối mặt?

Salah phải dự bị ở trận thắng West Ham.

Nếu Slot gọi đó là xoay tua, chẳng ai tin. Nếu ông tiếp tục để Salah dự bị trước Sunderland, đó sẽ là cơn địa chấn. Một năm qua, Liverpool chuẩn bị tinh thần chuyển giao sang thế hệ mới, nhưng chưa ai chạm vào vị trí của Salah. Slot đã chạm, và ít nhất hôm 30/11, ông đúng.

Điều còn lại là khả năng duy trì. Một trận đấu hay không tạo ra bước ngoặt, nhưng nó có thể tạo ra niềm tin. Wirtz từng bị chỉ trích vì mềm trước các đội đá rát, vì mất bóng quá nhiều ở phần sân nhà. Nhưng trước một khối phòng ngự lùi sâu, anh cho thấy vũ khí mà Liverpool đang thiếu: khả năng mở khóa những khoảng trống nhỏ nhất, tạo ra hướng đi cho cả hệ thống.

Slot đã tìm ra công thức, nhưng công thức ấy có tồn tại khi Salah trở lại hay không? Đó mới là bài toán lớn nhất. Còn ở thời điểm này, thắng lợi 2-0 tại London Stadium như viên sỏi đầu tiên rơi xuống mặt hồ: không tạo bão, nhưng đủ để lan những vòng sóng hứa hẹn rằng Liverpool vẫn có thể được xây dựng từ trung tâm sáng tạo mới, Florian Wirtz.