Wirtz đáp trả mọi hoài nghi

Florian Wirtz khép lại chuỗi ngày bị nghi ngờ bằng trận đấu thuyết phục khi Đức thắng Slovakia 6-0, qua đó giành ngôi đầu bảng A và vé dự World Cup 2026.

Wirtz toả sáng trong màu áo tuyển Đức.

Dù phải chịu nhiều áp lực vì phong độ thất thường tại Premier League, tiền vệ công của Liverpool vẫn chứng tỏ tầm quan trọng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trong trận đấu được xem như “chung kết” của bảng đấu rạng sáng 18/11, Đức lại sớm làm chủ cuộc chơi. Họ dẫn bốn bàn ngay trong hiệp một, mở đầu bằng pha lập công của Nick Woltemade.

Assane Ouedraogo khép lại chiến thắng đậm bằng bàn thắng ở trận ra mắt, nhưng người tạo khác biệt lớn nhất vẫn là Wirtz. Được xếp đá lệch trái trong hệ thống tấn công bốn người, Wirtz kiến tạo hai bàn cho Leroy Sane.

Một pha là đường chọc khe chuẩn xác từ sân nhà. Pha còn lại là quả tạt đơn giản nhưng hiệu quả. Anh kết thúc trận đấu với 94% đường chuyền chính xác và sáu cơ hội tạo ra, con số phản ánh màn trình diễn vượt trội so với phần còn lại.

Sự tỏa sáng này đưa Wirtz trở lại tâm điểm của cuộc tranh luận ở Liverpool. Từ khi chuyển tới Anfield trong thương vụ kỷ lục, anh chưa ghi bàn sau 15 trận trên mọi mặt trận và gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập.

Tuy vậy, cựu cầu thủ Bayer Leverkusen từng chơi rất hay bên cánh trái khi đối đầu Real Madrid ở Champions League trước kỳ tập trung đội tuyển. Điều đó có thể tạo thêm cạnh tranh cho vị trí của Cody Gakpo.

Trước trận gặp Slovakia, HLV trưởng tuyển Đức Julian Nagelsmann từng bảo vệ Wirtz và cho rằng tiền vệ trẻ bị ảnh hưởng bởi sự thiếu ổn định của Liverpool.

“Cậu ấy tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng đội bóng lại không tận dụng”, Nagelsmann nói. “Liverpool năm nay không còn chắc chắn như mùa trước. Việc hòa nhập vì thế khó hơn. Có những trận như gặp Man City, họ chơi lép vế suốt 90 phút. Khi đội bóng như vậy, thật khó để Wirtz tạo ra tác động lớn. Cậu ấy chỉ cần thêm thời gian, điều rất bình thường với những cầu thủ sang Premier League”.

Chiến thắng 6-0 khẳng định sức mạnh của Đức và vai trò nổi bật của Wirtz trong kế hoạch của Nagelsmann. Dù chịu áp lực ở cấp CLB, anh cho thấy bản năng tạo đột biến vẫn còn nguyên và đủ để giữ vị thế trụ cột của "Die Mannschaft" trên hành trình hướng tới World Cup 2026.