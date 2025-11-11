Liverpool và Real Madrid tính 'đảo chiều' Wirtz - Rodrygo

Liverpool và Real Madrid được cho là đang xem xét trao đổi Florian Wirtz và Rodrygo Goes.

Real và Liverpool xem xét khả năng trao đổi ngôi sao.

Florian Wirtz cập bến Anfield từ Bayer Leverkusen với kỳ vọng trở thành linh hồn mới nơi hàng công của Liverpool. Tuy nhiên, tiền vệ người Đức đang gặp khó trong quá trình thích nghi với cường độ và tốc độ của bóng đá Anh. Màn trình diễn phập phù khiến áp lực gia tăng và những tin đồn về việc anh có thể ra đi sớm bắt đầu xuất hiện.

Theo DefensaCentral, HLV Xabi Alonso luôn muốn tái hợp với Wirtz. Trong khi đó, Liverpool cũng ngưỡng mộ tài năng của Rodrygo, cầu thủ đa năng có thể chơi ở mọi vị trí trên hàng công. Chính vì vậy, ý tưởng hoán đổi giữa hai đội đang được các bên cân nhắc nghiêm túc.

Dù vậy, thương vụ này không hề dễ dàng. Wirtz mới chỉ gia nhập Liverpool với giá 125 triệu euro và còn hợp đồng đến năm 2030, trong khi Rodrygo chỉ được định giá 80 triệu euro. Cả hai CLB sẽ chỉ chấp nhận nếu thương vụ mang lại lợi ích chiến lược rõ rệt.

Nếu diễn ra, đây sẽ là một trong những vụ trao đổi đình đám bậc nhất lịch sử bóng đá hiện đại, có thể thay đổi cục diện của cả Ngoại hạng Anh lẫn La Liga. Trong bối cảnh cả hai ngôi sao mới ở độ tuổi đôi mươi, cuộc hoán đổi này hứa hẹn mở ra chương mới đầy kịch tính cho cả 2 gã khổng lồ của bóng đá Anh và Tây Ban Nha.