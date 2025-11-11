Ngán ngẩm với Wirtz

Liverpool từng tin Florian Wirtz sẽ là mảnh ghép mở ra kỷ nguyên mới. Nhưng sau ba tháng, niềm tin ấy đang lung lay.

Florian Wirtz chưa cho thấy giá trị ở Liverpool.

Trận thua 0-3 trước Manchester City thuộc vòng 11 Premier League hôm 9/11 phơi bày mọi giới hạn của bản hợp đồng trị giá 150 triệu euro. Anfield chờ đợi một thủ lĩnh sáng tạo, nhưng nhận lại một cầu thủ đang lạc lối trong hệ thống của Arne Slot.

Wirtz đến Anh trong tiếng hò reo và những kỳ vọng khổng lồ. Mùa hè, anh từ chối Pep Guardiola để khoác áo Liverpool. Man City rút lui vì tổng chi phí vụ chuyển nhượng có thể chạm mốc 300 triệu euro. Wirtz chọn môi trường mà anh tin có thể tỏa sáng. Nhưng bóng đá luôn biết cách trêu ngươi. Lần đầu chạm trán đội bóng từng muốn có mình, anh gần như biến mất.

Cựu hậu vệ MU, Gary Neville nói thẳng trên sóng truyền hình: “Cậu ta là vấn đề. Trên sân, Wirtz trông như một đứa trẻ, mà cậu ta trị giá hơn 100 triệu bảng. Thật không thể chấp nhận được”.

Câu nói ấy như nhát dao vào lòng cổ động viên Liverpool, những người đã kiên nhẫn chờ màn tỏa sáng đầu tiên. Sau 11 trận ở Premier League, Wirtz chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào. Con số lạnh lùng phản ánh một sự thật đau đớn: ngôi sao lớn nhất đội hình lại là người ít đóng góp nhất.

Báo AS bình luận: “Đây là bi kịch quen thuộc với những tiền vệ công hào hoa. Họ rực rỡ trong môi trường được xây dựng cho mình, nhưng trở nên lạc lõng khi sang đội bóng không chơi theo cách đó”.

Wirtz từng là trung tâm ở Leverkusen, nơi anh có tự do di chuyển và người hỗ trợ như Grimaldo. Còn tại Liverpool, anh phải đá lệch trái, trong hệ thống pressing liên tục. Không gian ít, thời gian ít, và bóng đá Anh không dành cho sự mơ mộng.

Dữ liệu của Opta chỉ ra: 12 cú sút của Wirtz ở Premier League đều vô nghĩa. 16 cơ hội tạo ra cũng chẳng dẫn đến bàn thắng. Những thống kê ấy khiến cựu danh thủ Wesley Sneijder phải thốt lên: “Hoặc là cậu ta thích nghi nhanh, hoặc là cậu ta tiêu rồi ở Liverpool”.

Song, HLV Arne Slot bảo vệ học trò. Ông nói rằng Wirtz cần thời gian để hòa nhập, và các đồng đội cũng cần thời gian để hiểu anh. Một số cầu thủ như Robertson hay Chiesa vẫn tin tưởng, nhưng niềm tin ấy đang mỏng dần. Liverpool là nơi những cầu thủ giỏi buộc phải thích nghi, chứ không thể chờ được ưu ái.

Người hâm mộ bắt đầu mất kiên nhẫn. Họ không chỉ thấy một cầu thủ chơi tệ, mà còn thấy biểu tượng của sự sai lầm trong chính sách chuyển nhượng. Khi bàn thắng không đến, mọi lời bào chữa đều trở nên vô nghĩa.

Florian Wirtz có thể vẫn là tài năng lớn, nhưng tại Anfield, tài năng đó đang bị mắc kẹt giữa lý thuyết và thực tế. Nếu không sớm tìm lại chính mình, anh sẽ trở thành ví dụ mới nhất cho cái giá khắc nghiệt của Premier League: nơi những giấc mơ đẹp thường vỡ vụn trước khi kịp nở hoa.