'Wirtz không hề phá hàng tiền vệ Liverpool'

HLV Arne Slot lên tiếng đáp trả sau khi Arsene Wenger cho rằng Florian Wirtz “phá vỡ” cấu trúc tiền vệ của Liverpool.

Florian Wirtz đang nỗ lực hoà nhập với Liverpool.

Nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định mọi thay đổi trong đội hình đều xuất phát từ tình hình nhân sự, không phải vì bản hợp đồng 115 triệu bảng.

Cựu HLV Arsene Wenger trước đó nhận định trên beIN Sports rằng Wirtz “khiến Liverpool mất cân bằng” khi được ưu ái chơi ở vị trí số 10. Ông cho rằng việc Slot xếp Wirtz đá hộ công buộc Szoboszlai phải rời khỏi vị trí sở trường, khiến hệ thống từng giúp Liverpool vô địch bị ảnh hưởng.

Theo Wenger - người từng dẫn dắt Arsenal, chỉ khi Wirtz được chuyển ra cánh trong trận gặp Real Madrid, Liverpool mới lấy lại nhịp điệu quen thuộc.

Trước bình luận này, Arne Slot phản ứng ngay lập tức: “Wirtz cần thời gian để hòa nhập. Các đồng đội cũng cần thời gian để hiểu cách chơi của cậu ấy. Gần đây, cậu ấy đá lệch trái, nhưng tôi tin chắc Wirtz sẽ còn tỏa sáng trong vai trò tiền vệ của Liverpool. Có thể không phải hôm nay, nhưng sớm thôi”.

HLV người Hà Lan khẳng định việc xoay tua đội hình hoàn toàn do chấn thương và thiếu hụt lực lượng: “Gravenberch vắng hai trận đầu, Mac Allister nghỉ cả giai đoạn tiền mùa giải, Frimpong và Bradley chấn thương. Tôi buộc phải thay đổi. Tôi không muốn xáo trộn hệ thống, nhưng đôi khi không còn lựa chọn khác”.

Slot cũng khéo léo phản biện phong cách bình luận của Wenger: “Ai cũng có quyền nêu ý kiến. Nhưng nếu tôi cần phẫu thuật tim, tôi sẽ không nói cho bác sĩ cách làm. Còn trong bóng đá, ai cũng nghĩ mình biết điều tốt nhất”.

Chiến lược gia 47 tuổi tin rằng Wirtz vẫn sẽ chứng minh giá trị của bản hợp đồng “bom tấn” đến từ Bayer Leverkusen: “Cậu ấy có tài năng để thành công ở Anh. Nhưng thành công không chỉ đến từ một cá nhân. Quan trọng là cả đội phải tìm thấy cậu ấy đúng thời điểm, ở đúng vị trí”.

Slot cho biết Wirtz đang được sử dụng ở vai trò quen thuộc từng thấy tại Leverkusen và tuyển Đức, tiền đạo lệch trái trong hệ thống 3-4-3: “Nhiệm vụ của tôi là giúp cậu ấy di chuyển đúng khu vực quanh vòng 16,50 mét. Khi Wirtz ở đó, cậu ấy luôn tạo ra điều đặc biệt”.