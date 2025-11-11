Nagelsmann bảo vệ Wirtz, nhắc khéo Slot

Florian Wirtz đang trở thành tâm điểm chỉ trích sau khởi đầu đáng thất vọng tại Liverpool.

Wirtz (trái) đang bị chỉ trích.

Bản hợp đồng trị giá 116 triệu bảng chưa ghi bàn, chưa kiến tạo sau 11 trận Premier League, và bị Gary Neville - cựu hậu vệ MU - gọi là “cậu bé lạc lõng” trong thất bại 0-3 trước Manchester City cuối tuần qua. Giữa làn sóng hoài nghi, HLV tuyển Đức Julian Nagelsmann lên tiếng bảo vệ học trò.

Theo Nagelsmann, vấn đề không nằm ở riêng Wirtz. Ông cho rằng môi trường Liverpool hiện nay thiếu ổn định khiến cầu thủ trẻ khó hòa nhập. “Toàn đội không còn vững như năm ngoái. Thật khó để cậu ấy tạo ảnh hưởng trong một tập thể đang chơi kém”, ông nói, đồng thời ám chỉ Arne Slot chưa tìm được hướng đi cho nhà vô địch nước Anh.

Nagelsmann nhấn mạnh Wirtz chỉ cần thêm thời gian để thích nghi với tốc độ và sức ép ở Premier League. Ông cũng gửi thông điệp đến các cầu thủ Liverpool: “Cậu ấy tạo ra nhiều cơ hội, nhưng đồng đội lại không tận dụng. Có lẽ họ nên giúp cậu ấy bằng cách ghi bàn từ chính những đường chuyền đó”.

Trong khi đó, Neville và Wesley Sneijder - cựu sao tuyển Hà Lan - lại tỏ ra khắt khe. Họ cho rằng Wirtz thiếu thể lực, thiếu bản lĩnh và có thể “chết chìm” ở Liverpool nếu không thích nghi sớm. Tuy vậy, cha của anh vẫn bình thản. Ông nói với Bild rằng gia đình và Wirtz đã lường trước giai đoạn khó khăn này, bởi bóng đá Anh nhanh, mạnh và ít tổ chức hơn Bundesliga.

Giữa những chỉ trích, Nagelsmann vẫn tin tưởng cậu học trò 22 tuổi sẽ vượt qua giai đoạn này. Wirtz sẽ có cơ hội tìm lại cảm hứng khi trở lại đội tuyển Đức trong hai trận vòng loại World Cup. Và khi anh quay về Anfield, Slot chắc chắn phải làm một điều: giúp cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Liverpool chứng minh rằng anh xứng đáng với chiếc áo đỏ.