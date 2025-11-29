Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bước ngoặt không tưởng với Wirtz

  • Thứ bảy, 29/11/2025 06:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tương lai của Florian Wirtz đang bị đặt dấu hỏi lớn chỉ sau vài tháng thi đấu tại Premier League.

Wirtz có thể bị đẩy đi dưới dạng cho mượn.

Cựu danh thủ Didi Hamann cảnh báo rằng tiền vệ người Đức có thể bị đẩy đi theo dạng cho mượn ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, nếu không sớm thể hiện sự tiến bộ rõ rệt. Hamann cho biết: “Cậu ấy được trao rất nhiều cơ hội trong 3 tháng qua, kể cả ở những trận mà Liverpool may mắn giành chiến thắng. Tuy nhiên, Wirtz không tạo ra khác biệt”.

Cựu tiền vệ "Lữ đoàn đỏ" nhấn mạnh rằng Wirtz chỉ còn thời gian đến Giáng sinh để chứng minh giá trị: “Nếu từ giờ đến lúc đó cậu ấy không cải thiện, chắc chắn Liverpool sẽ phải cân nhắc phương án tốt nhất, và việc cho mượn vào tháng 1 hoàn toàn có thể xảy ra”.

Gia nhập Liverpool vào mùa hè với mức phí kỷ lục 125 triệu euro, trước khi con số đó bị phá vỡ bởi thương vụ Alexander Isak (140 triệu euro), Wirtz được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng dưới thời HLV Arne Slot. Tuy nhiên, cầu thủ 22 tuổi vẫn chưa ghi bàn hay kiến tạo ở Premier League, góp phần vào chuỗi sa sút đáng lo ngại của đội chủ sân Anfield.

Liverpool hiện rơi vào khủng hoảng phong độ với 9 thất bại trong 12 trận, khiến áp lực đè nặng lên HLV Slot và các tân binh, đặc biệt là Wirtz. Trong bối cảnh đội bóng thiếu sự gắn kết và hiệu quả, những màn trình diễn mờ nhạt của Wirtz càng khiến sự hoài nghi gia tăng. Tốc độ chóng mặt của Premier League đòi hỏi các cầu thủ phải thay đổi để thích nghi. Nếu không làm được điều này, cưu sao Leverkusen có thể trở thành bản hợp đồng tệ nhất lịch sử CLB chủ sân Anfield.

Duy Anh

