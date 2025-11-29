Vì sao Liverpool lao dốc?

Liverpool đang chìm trong cuộc khủng hoảng tệ nhất 72 năm, nhưng Arne Slot không phải người duy nhất phải trả lời.

Liverpool đang chìm trong cuộc khủng hoảng tệ nhất 72 năm.

Liverpool đang sống trong chuỗi ngày mà chính họ cũng không ngờ sẽ trải qua chỉ vài tháng sau chức vô địch ngoạn mục. Arne Slot trở thành tâm điểm chỉ trích, nhưng câu chuyện của Liverpool không đơn thuần là một cuộc khủng hoảng HLV.

Mùa hè kỳ lạ

Mọi thứ bắt nguồn từ mùa hè mà toàn bộ thượng tầng Anfield tin rằng họ đang đi đúng hướng, thậm chí dẫn đầu phần còn lại. Giờ, những quyết định khi đó đang trở thành mấu chốt giải thích vì sao đội bóng rơi tự do.

Mùa hè 2025 là lúc Michael Edwards và Richard Hughes nắm quyền kiểm soát tuyệt đối công tác chuyển nhượng. Họ đặt dấu ấn đầu tiên bằng thương vụ đưa Trent Alexander-Arnold sang Real Madrid với mức giá được xem là vượt xa giá trị thông thường của một cầu thủ chỉ còn vài tuần hợp đồng.

Thương vụ này khiến Liverpool được ca ngợi là “khôn ngoan”, là “cao tay”, là “biết tận dụng mọi kẽ hở”. Niềm tin dành cho trung tâm quyền lực mới được củng cố khi Jeremie Frimpong xuất hiện ngay sau đó, kèm theo Florian Wirtz - cái tên mà bất kỳ đội bóng lớn nào cũng thèm muốn.

Không khí trong phòng thay đồ thay đổi chóng mặt. Ngay cả Virgil van Dijk cũng mô tả đây sẽ là “một mùa hè lớn”, một lời khẳng định mà sau này chính anh cũng khó lòng tin rằng mình từng nói ra.

Càng đá, Liverpool càng bộc lộ những vết nứt lớn.

Liverpool tiêu 449 triệu bảng, con số kỷ lục Premier League, và thu về 260 triệu bảng. Tổng cộng 17 sự biến động nhân sự, với kỳ vọng sẽ giúp đội bóng chuyển mình mạnh mẽ trong thời hậu Klopp. Mọi thứ trông giống như một kế hoạch bài bản và đầy tự tin.

Nhưng càng đá, Liverpool càng bộc lộ những vết nứt lớn. Isak đến trong tình trạng không đạt thể lực tối ưu và đến nay vẫn chưa lấy lại phong độ từng khiến anh trở thành ngôi sao sáng nhất Newcastle.

Wirtz là báu vật Edwards và Hughes đặt vào trung tâm dự án, nhưng Liverpool không tạo được cơ chế để anh dẫn dắt lối chơi. Frimpong, vốn là một cầu thủ tấn công xuất sắc, lại làm hàng thủ mong manh hơn, nhất là khi hệ thống không đủ cân bằng để bù đắp khoảng trống phía sau.

Những quyết định về lực lượng bắt đầu trở nên đáng ngờ. Van Dijk và Salah được giữ lại bằng hợp đồng mới, nhưng cả hai đều sa sút không phanh. Konate, người từng được xem là tương lai của hàng thủ, lại bước vào năm cuối hợp đồng với phong độ xuống dốc.

Cái chết của Diogo Jota để lại khoảng trống quá lớn về tâm lý lẫn chiến thuật, trong khi Luis Diaz ra đi mà không có sự thay thế tương xứng. Liverpool giống như đội bóng vừa mất mũi khoan, vừa mất điểm tựa, lại vừa thử vận hành một bộ máy hoàn toàn mới.

Arne Slot, trên thực tế, không phải người khởi xướng cuộc thay đổi này. Ông được đưa về để làm mới lối chơi và tăng khả năng kiểm soát bóng, nhưng Slot tiếp quản một đội hình bị xáo trộn quá nhanh.

Giờ đây, Slot bị đẩy vào tâm bão.

Khi một nền tảng bị tháo gỡ trước khi cấu trúc mới được thiết lập, mọi bước đi chiến thuật đều trở nên chông chênh. Liverpool tấn công thiếu sắc, phòng ngự thiếu tổ chức và đánh mất bản sắc từng giúp họ vô địch Premier League.

Thực tế phũ phàng

Điều khiến mọi thứ trở nên trầm trọng là sự đối lập giữa kỳ vọng và thực tế. Mùa hè ồn ào tạo ra sự tự tin thái quá. Liverpool tin rằng họ đang tái tạo một “Liverpool mới”. Nhưng nếu việc tái thiết xuất phát từ nhu cầu phù hợp với triết lý bóng đá, đội bóng có thể chấp nhận kết quả chậm.

Vấn đề ở đây là quá trình này dường như bị chi phối bởi ham muốn đặt dấu ấn cá nhân từ Edwards và Hughes nhiều hơn là sự kế thừa tinh tế từ thời Klopp. Khi một đội bóng thay đổi vì muốn khác biệt chứ không phải vì cần thiết, rủi ro thường lớn hơn nhiều.

Giờ đây, Slot bị đẩy vào tâm bão. Nhưng ông không phải người duy nhất phải chịu trách nhiệm. Những người chọn hướng đi, chọn cầu thủ và chọn cách tháo rời đội hình cũ cũng phải đối diện sự thật.

Liverpool không thua vì một ý tưởng chiến thuật. Liverpool thua vì một dự án được xây dựng quá nhanh, thiếu chân đế và thiếu sự tiếp nối.

Nếu muốn trở lại, Liverpool cần đối thoại thẳng thắn với chính mình về câu hỏi quan trọng nhất: họ muốn trở thành phiên bản nào của Liverpool? Một đội bóng trung thành với bản sắc đã tạo ra thành công, hay một tập thể chạy theo định dạng mới mà chưa hiểu rõ mình đang hướng về đâu?

Cho đến khi trả lời được điều đó, mọi sai lầm trên sân chỉ là hệ quả của những quyết định được đưa ra từ rất lâu trước khi trái bóng lăn.