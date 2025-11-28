Thời điểm Slot bị sa thải

Chuỗi phong độ tệ hại của Liverpool tiếp tục kéo dài sau trận thua 1-4 trước PSV rạng sáng 28/11, khiến tương lai của HLV Arne Slot bị đặt dấu hỏi.

HLV Slot đối diện nguy cơ bị sa thải. Ảnh: Reuters.

Đây đã là trận thua thứ 9 trong 12 trận gần nhất của Liverpool trên mọi đấu trường. Đáng lo hơn, đội chủ sân Anfield để thủng lưới tối thiểu 3 bàn trong 3 trận liên tiếp, con số phản ánh sự sa sút trầm trọng của hàng thủ.

Áp lực đang đè nặng lên HLV Slot, người đã được cấp tới 450 triệu bảng để nâng cấp đội hình trong mùa hè vừa qua.

Cựu danh thủ Jamie Carragher nhận định rằng Slot đang bước vào “tuần lễ sinh tử”. Chia sẻ trên Telegraph, cựu hậu vệ Liverpool nhấn mạnh: “Ông ấy chỉ còn một tuần để giữ ghế. Ba trận gặp West Ham, Sunderland và Leeds phải mang về ít nhất 7 điểm. Nếu không, tình hình sẽ vượt khỏi giới hạn cho phép”.

Carragher cũng chỉ trích Slot vì tiếp tục đặt niềm tin vào trung vệ thường xuyên mắc lỗi như Ibrahima Konate.

Theo Daily Mail, ban lãnh đạo Liverpool vẫn chưa mất kiên nhẫn với Slot. Nhà cầm quân người Hà Lan còn hợp đồng đến năm 2027, và nếu sa thải lúc này, đội bóng sẽ phải trả khoảng 10 triệu bảng tiền đền bù.

Phát biểu sau trận thua PSV, HLV Slot bình thản nói về sức ép: “Tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ cấp trên. Dĩ nhiên tôi muốn giành chiến thắng để xoay chuyển tình thế, nhưng khi đội bóng thi đấu tệ, việc bị đặt câu hỏi là điều bình thường”.

Tất cả bàn thắng trận Liverpool 1-2 MU Đêm 19/10, MU xuất sắc đả bại Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League 2025/26.