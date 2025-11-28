Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Liverpool đưa Klopp trở lại?

  • Thứ sáu, 28/11/2025 16:16 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Liverpool đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ và có thể cân nhắc mời Jurgen Klopp trở lại vai trò tạm quyền nếu Arne Slot không thể xoay chuyển tình thế.

Liverpool có thể mời Klopp trở lại Anfield.

HLV Arne Slot được cho là có thể chỉ còn khoảng một tuần để cứu công việc. Ba trận đấu tới gặp West Ham, Sunderland và Leeds sẽ quyết định tương lai của nhà cầm quân người Hà Lan. Theo The Telegraph, Liverpool không thể để tiêu chuẩn tụt dốc thêm nữa.

Truyền thông Anh tiết lộ ban lãnh đạo Liverpool cân nhắc liên hệ Klopp để dẫn dắt CLB tạm thời cho tới cuối mùa, nếu sa thải Slot. Hiện Klopp là Giám đốc Toàn cầu mảng Bóng đá của Red Bull. Trong khi đó, HLV Luis Enrique của PSG được xem là mục tiêu dài hạn.

HLV Slot lên thay thế Klopp vào năm 2024 và giành chức vô địch Premier League ngay mùa đầu tiên. Tuy nhiên, ông đang chịu áp lực khủng khiếp sau chuỗi phong độ bết bát.

Thất bại 1-4 trên sân nhà trước PSV ở Champions League hôm 27/11 đánh dấu trận thua thứ 9 trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đây là thành tích tệ nhất của Liverpool trong 71 năm. Slot thừa nhận với lực lượng hiện tại sau khi chi hơn 400 triệu bảng cho chuyển nhượng mùa hè, chuỗi kết quả này là không thể chấp nhận được.

Hiện Liverpool xếp thứ 12 tại Premier League, kém đội đầu bảng Arsenal 11 điểm chỉ sau 12 vòng. Các trận đấu tiếp theo gặp West Ham, Sunderland và Leeds là cơ hội để "The Kop" chấm dứt chuỗi phong độ đáng thất vọng và vực dậy niềm tin tại Anfield.

