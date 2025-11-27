Sai lầm tai hại của Van Dijk

Trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk của Liverpool mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận thua 1-4 trước PSV tại Anfield ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 27/11.

Van Dijk để bóng chạm tay trong vùng cấm. Ảnh: Reuters.

Ngay phút thứ 5, từ một tình huống cố định, Van Dijk bất ngờ giơ tay lên cao và để bóng chạm vào. Khoảnh khắc xử lý kỳ lạ này khiến trọng tài lập tức thổi phạt đền cho PSV. Cựu sao Tottenham, Ivan Perisic, dứt điểm đánh bại Alisson để mở tỷ số trận đấu.

Tình huống này khiến Van Dijk trở thành chủ đề chế giễu trên mạng xã hội. Nhiều CĐV châm biếm trung vệ 34 tuổi: “Van Dijk nghĩ mình đang chơi bóng rổ” hay “Anh ấy chắc nhớ thời còn chơi bóng chuyền”.

Đây cũng là quả phạt đền thứ ba mà Van Dijk khiến Liverpool phải nhận ở mùa giải này, một thành tích khó cầu thủ nào sánh kịp tại Premier League. Trước đó, anh từng phạm lỗi dẫn tới các quả 11 m trước Crystal Palace ở Siêu cúp Anh và trước Brentford hồi tháng trước.

Sau trận, Van Dijk mô tả đội bóng như một mớ hỗn độn: “Chúng tôi rõ ràng đã làm HLV Arne Slot thất vọng, nhưng đồng thời cũng tự khiến bản thân thất vọng. Với tư cách nhà vô địch, chúng tôi không thể rơi vào tình cảnh này, nhưng đó là sự thật”.

Kết quả này khiến Liverpool rớt xuống thứ 13 tại Champions League mùa này. Đây cũng là thất bại thứ 7 trong 10 trận gần nhất của “The Kop”, đẩy CLB chìm sâu vào khủng hoảng. Tương lai của HLV Slot cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

