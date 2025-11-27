Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đội bóng gây ngỡ ngàng ở Champions League mùa này

  Thứ năm, 27/11/2025 19:00 (GMT+7)
  • 33 phút trước

PSV Eindhoven đang viết nên câu chuyện khó tin tại Champions League 2025/26 khi đả bại Napoli, Liverpool dù thành tích trước các đối thủ khác không quá ấn tượng.

Từ khởi đầu bằng thất bại choáng váng 1-3 ngay trên sân nhà trước Union SG, đội bóng Hà Lan bỗng bật dậy mạnh mẽ để trở thành "kẻ phá bĩnh" của vòng phân hạng Champions League với những chiến thắng gây chấn động trước NapoliLiverpool.

Hôm 22/10, sân Philips Stadion rung chuyển khi PSV tạo nên một trong những trận cầu đáng nhớ nhất lịch sử CLB. Napoli dẫn trước nhưng sụp đổ hoàn toàn khi chỉ còn 10 người. PSV ghi liền 6 bàn để hoàn tất màn lội ngược dòng 6-2. Thắng lợi đầu tiên ở Champions League mùa này giải tỏa áp lực và thắp lại tinh thần chiến đấu cho cả tập thể PSV.

Đỉnh cao tiếp theo đến tại Anfield rạng sáng 27/11. Sau trận thua Nottingham 0-3 ở Ngoại hạng Anh, Liverpool kỳ vọng tìm lại khí thế ở cúp châu Âu. Nhưng PSV dập tắt mọi hy vọng của "The Kop" với màn trình diễn thượng hạng.

Đội bóng Hà Lan chơi tự tin dù phải làm khách tới nước Anh. Họ pressing táo bạo và trừng phạt những sai lầm của Liverpool, khép lại màn trình diễn rực lửa bằng chiến thắng 4-1 giàu cảm xúc ngay tại thánh địa của đối thủ.

Champions League anh 1

PSV khiến Liverpool choáng váng trên sân nhà Anfield.

Những chiến thắng liên tiếp trước hai nhà vô địch Italy và Anh đưa PSV trở thành một hiện tượng thú vị ở Champions League mùa giải năm nay. Đáng chú ý, PSV lại không thắng được các đối thủ bị đánh giá thấp hơn Napoli và Liverpool gồm Union SG (thua) và Levekusen, Olympiacos (hòa 1-1).

Sau 5 lượt trận, PSV thu về 8 điểm và tạm xếp thứ 15 trong số 36 đội ở vòng phân hạng. Đây là vị trí đủ để có suất dự play-off. PSV hiện duy trì phong độ ấn tượng với mạch 12 trận bất bại trên mọi đấu trường, đồng thời giữ vững ngôi đầu Eredivisie.

PSV còn đối đầu Atletico Madrid, Newcastle United và Bayern Munich ở Champions League mùa này. Với những gì thể hiện, đội bóng Hà Lan được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên bất ngờ trong phần còn lại của vòng phân hạng.

Từ chỗ bị nghi ngờ sau màn khởi đầu chậm chạp, thầy trò HLV Peter Bosz nay trở thành một trong những tập thể bùng nổ nhất châu Âu.

