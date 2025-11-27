Ngả mũ với Perisic

Tiền vệ kỳ cựu Ivan Perisic tiếp tục có màn tỏa sáng tại đấu trường châu Âu trong màu áo PSV.

Perisic tỏa sáng ở PSV. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 27/11, Perisic ghi bàn trên chấm phạt đền, góp công trong chiến thắng 4-1 của PSV trước Liverpool tại vòng phân hạng Champions League. Với pha lập công này, cựu sao Bayern Munich trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ ba ghi bàn từ chấm 11 m trong lịch sử Champions League (36 tuổi 297 ngày), chỉ sau Sergio Ramos (37 tuổi 257 ngày) và Luka Modric (37 tuổi 54 ngày).

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Perisic cho PSV ở mùa này sau 17 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, PSV không thể tận hưởng niềm vui quá lâu khi tiền vệ người Croatia gặp vấn đề về thể trạng và buộc phải rời sân. Người vào thay anh, Couhaib Driouech, tạo ra bất ngờ lớn khi ghi cú đúp giúp đội bóng Hà Lan có thắng lợi vang dội tại Anfield.

Hành trình của Perisic tại PSV đến lúc này được xem là đầy ấn tượng. Anh cập bến đội vào tháng 9/2024 theo dạng tự do. Perisic ngay lập tức trở thành trụ cột với 16 bàn thắng sau 35 trận ở mùa giải 2024/25, qua đó được PSV ký gia hạn thêm một năm vào mùa hè vừa qua.

Sự bền bỉ, khéo léo và kinh nghiệm dày dặn giúp Perisic được ban huấn luyện PSV đánh giá cao. Trên sân, tuyển thủ Croatia vẫn tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm và khiến hàng thủ Liverpool gặp không ít vất vả.

Với chấn thương mới gặp phải, khả năng Perisic góp mặt ở trận đấu tiếp theo của PSV tại Champions League gặp Atletico Madrid vào ngày 10/12 vẫn còn bỏ ngỏ.

