Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ngả mũ với Perisic

  • Thứ năm, 27/11/2025 10:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tiền vệ kỳ cựu Ivan Perisic tiếp tục có màn tỏa sáng tại đấu trường châu Âu trong màu áo PSV.

Perisic tỏa sáng ở PSV. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 27/11, Perisic ghi bàn trên chấm phạt đền, góp công trong chiến thắng 4-1 của PSV trước Liverpool tại vòng phân hạng Champions League. Với pha lập công này, cựu sao Bayern Munich trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ ba ghi bàn từ chấm 11 m trong lịch sử Champions League (36 tuổi 297 ngày), chỉ sau Sergio Ramos (37 tuổi 257 ngày) và Luka Modric (37 tuổi 54 ngày).

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Perisic cho PSV ở mùa này sau 17 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, PSV không thể tận hưởng niềm vui quá lâu khi tiền vệ người Croatia gặp vấn đề về thể trạng và buộc phải rời sân. Người vào thay anh, Couhaib Driouech, tạo ra bất ngờ lớn khi ghi cú đúp giúp đội bóng Hà Lan có thắng lợi vang dội tại Anfield.

Hành trình của Perisic tại PSV đến lúc này được xem là đầy ấn tượng. Anh cập bến đội vào tháng 9/2024 theo dạng tự do. Perisic ngay lập tức trở thành trụ cột với 16 bàn thắng sau 35 trận ở mùa giải 2024/25, qua đó được PSV ký gia hạn thêm một năm vào mùa hè vừa qua.

Sự bền bỉ, khéo léo và kinh nghiệm dày dặn giúp Perisic được ban huấn luyện PSV đánh giá cao. Trên sân, tuyển thủ Croatia vẫn tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm và khiến hàng thủ Liverpool gặp không ít vất vả.

Với chấn thương mới gặp phải, khả năng Perisic góp mặt ở trận đấu tiếp theo của PSV tại Champions League gặp Atletico Madrid vào ngày 10/12 vẫn còn bỏ ngỏ.

Bốn bàn thắng trận Arsenal đè bẹp Bayern Rạng sáng 27/11, Arsenal duy trì phong độ thăng hoa khi hạ gục Bayern Munich 3-1 thuộc vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Perisic Sergio Ramos Luka Modric Perisic psv

  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

Đọc tiếp

Felix bo xa Ronaldo hinh anh

Felix bỏ xa Ronaldo

2 giờ trước 09:51 27/11/2025

0

Cristiano Ronaldo vắng mặt, thậm chí chưa được đăng ký bất kỳ trận nào tại giải hạng hai châu Á mùa này, bất chấp Al-Nassr đang "thắng như chẻ tre".

Tham hoa Neuer hinh anh

Thảm họa Neuer

5 giờ trước 07:15 27/11/2025

0

Thủ thành Manuel Neuer phạm nhiều sai lầm trong thất bại 1-3 của Bayern Munich trước Arsenal ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 27/11.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý