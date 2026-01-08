Căn bệnh của Messi

Phía sau hình ảnh biểu tượng hoàn hảo của bóng đá thế giới, Lionel Messi từng âm thầm vật lộn với căn bệnh về tâm lý do áp lực đỉnh cao, đến mức phải tìm đến trị liệu.

Messi bị tâm lý và từng phải đi trị liệu.

Trong buổi trò chuyện cởi mở trên chương trình Antes Que Nadie của kênh LUZU TV, diễn ra tại căn hộ sang trọng nhìn ra sân Inter Miami, Messi lần đầu kể lại giai đoạn đen tối nhất đời mình. Anh thừa nhận sống trong trạng thái căng thẳng kéo dài, khép kín, dễ cáu gắt và luôn mang cảm giác bất an.

"Có lúc tôi trở thành một con người rất khó chịu", Messi nói, khi mọi kỳ vọng từ CLB lẫn tuyển quốc gia đè nặng lên đôi vai.

Đáng chú ý, Messi thẳng thắn thừa nhận phải tìm đến các chuyên gia trị liệu tâm lý khi còn khoác áo Barcelona: "Ban đầu tôi rất miễn cưỡng. Tôi là người thích giữ mọi thứ cho riêng mình, luôn cố gắng tự chịu đựng. Nhưng trị liệu giúp tôi học cách đối diện với cảm xúc, kiểm soát áp lực và tìm lại sự cân bằng".

Đó là bước ngoặt âm thầm, mang ý nghĩa quyết định trong hành trình kéo Leo ra khỏi căn bệnh tâm lý để tiếp tục đứng vững trên đỉnh cao bóng đá thế giới.

"El Pulga" cũng thừa nhận bản thân sống rất nguyên tắc, ngăn nắp đến mức cực đoan. Chỉ một thay đổi nhỏ trong thói quen cũng khiến anh bực bội.

Sự hướng nội ấy đôi khi đẩy Messi sâu hơn vào những cảm xúc tiêu cực. Trong những lúc như vậy, người kéo anh trở lại nhanh nhất lại là cậu con trai Mateo. Một liều thuốc tinh thần giản dị nhưng hiệu quả.

Cuộc trò chuyện không xoay quanh danh hiệu hay kỷ lục, mà khép lại bằng hình ảnh một Messi rất đời thường. Anh hạnh phúc bên gia đình, tận hưởng những điều bình thường. Với Leo, có lẽ chiến thắng lớn nhất là việc vượt qua chính mình, từ phòng trị liệu tâm lý đến sự bình yên trong tâm hồn.