Góc nhìn của Godin về Ronaldo và Messi

Diego Godin, một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế hệ mình, chọn Messi là đối thủ khó kèm nhất, và đó không phải lời khen xã giao.

Godin không phủ nhận sự vĩ đại của Ronaldo.

Trong thế giới bóng đá đỉnh cao, hiếm có lời đánh giá nào mang trọng lượng hơn nhận xét của một trung vệ đã sống trọn sự nghiệp giữa những trận chiến khốc liệt nhất châu Âu. Diego Godin, biểu tượng phòng ngự của Atletico Madrid, không né tránh khi được hỏi: ai khiến anh khổ sở hơn, Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo? Câu trả lời đến rất nhanh: Messi.

Godin không phủ nhận sự vĩ đại của Ronaldo. Một cỗ máy săn bàn, luôn rình rập trong vòng cấm, luôn chờ khoảnh khắc bùng nổ. Với Ronaldo, theo Godin, các hậu vệ vẫn còn một công thức: bám sát, hạn chế đà bứt tốc, không cho anh khoảng trống hướng về khung thành. Khó, nhưng vẫn có điểm tựa chiến thuật để bấu víu.

Còn Messi thì khác. Khác hoàn toàn. Không gian hay không gian hẹp, Messi đều nguy hiểm. Khi có bóng, anh xoay người nhanh đến mức phản xạ phòng ngự trở nên chậm chạp. Khi không có bóng, anh đã di chuyển vào điểm mù của hệ thống phòng ngự.

Godin nói về Messi như một bài toán không lời giải: đuổi theo thì hụt, va chạm thì không ngã, phạm lỗi thì chỉ nhận lại ánh nhìn khó chịu, không hơn.

Trong những năm tháng Atletico Madrid đối đầu Barcelona và Real Madrid, Godin và đồng đội đã nhiều lần nhìn danh hiệu trôi khỏi tay. Cả Messi lẫn Ronaldo đều ghi trung bình 50 bàn mỗi mùa, con số đủ để bẻ gãy mọi kế hoạch phòng ngự.

Nhưng Messi, theo Godin, còn mang theo một nỗi ám ảnh khác: khả năng luồn lách giữa các tuyến, tung ra những đường chuyền chính xác đến tàn nhẫn, rồi tự mình kết liễu đối thủ.

Messi có thể xuất hiện bên trái, bên phải, hay ngay giữa trung tuyến. Anh không chỉ vượt qua hậu vệ, anh khiến cả cấu trúc phòng ngự sụp đổ. Và đó là lý do, với một trung vệ từng đối đầu cả hai huyền thoại, Messi luôn là cái tên khó kèm hơn. Không ồn ào, không phô trương, nhưng khác biệt một cách lạnh lùng.