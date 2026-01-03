Tiền đạo lớn tuổi hơn Ronaldo gây kinh ngạc

Ở tuổi 44, tiền đạo Roque Santa Cruz vẫn khiến làng bóng đá phải ngả mũ thán phục bởi niềm đam mê sân cỏ mãnh liệt.

Santa Cruz (trái) ra mắt đội mới.

Ngày 2/1, Santa Cruz ký hợp đồng có thời hạn một năm với Club Nacional (Paraguay), qua đó tiếp tục kéo dài sự nghiệp thi đấu lẫy lừng của mình.

Khi đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp và trở về Paraguay vào năm 2016, nhiều người tin rằng Santa Cruz chỉ còn chơi bóng thêm vài mùa trước khi giải nghệ. Nhưng gần một thập kỷ trôi qua, tiền đạo sinh năm 1981 vẫn đều đặn ra sân, duy trì thể trạng cũng như tinh thần thi đấu đáng kinh ngạc.

Trong thông báo ngày đầu năm mới, Club Nacional dành nhiều lời trân trọng cho bản hợp đồng đặc biệt này. Đội bóng Paraguay nhấn mạnh Santa Cruz không chỉ mang đến giá trị chuyên môn, mà còn là kinh nghiệm, bản lĩnh và tố chất thủ lĩnh, những yếu tố cần thiết với một tập thể đang hướng tới sự ổn định và tham vọng dài hạn.

HLV trưởng Felipe Gimenez của Nacional cũng sinh năm 1981 và có mối liên hệ lâu năm với Santa Cruz. Cả hai từng là đồng đội trong các đội trẻ của Olimpia Asuncion cũng như ở các cấp độ trẻ của đội tuyển Paraguay.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV so sánh Santa Cruz với Cristiano Ronaldo, người kém anh 4 tuổi. Cả hai đều là những tiền đạo ngoài 40 tuổi nhưng vẫn đều đặn ra sân và ghi bàn cho CLB chủ quản.

Trong sự nghiệp, Santa Cruz ghi 31 bàn sau 155 lần ra sân cho Bayern Munich. Khi đầu quân cho Man City và Blackburn Rovers, tiền đạo này có thêm tổng cộng 26 bàn sau 77 lần ra sân.

