Ngày Ronaldo làm rung chuyển thế giới

Ngày 3/1/2023, Cristiano Ronaldo ra mắt Al Nassr. Đó là thời khắc một quyết định cá nhân tạo ra hiệu ứng dây chuyền, làm dịch chuyển trật tự quyền lực và cách nhìn của thế giới về bóng đá đỉnh cao.

Ronaldo và khoảnh khắc làm thay đổi bóng đá Saudi Arabia.

Trước khi đặt chân tới Riyadh, Ronaldo ở giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp. Cuộc chia tay ồn ào với MU, World Cup 2022 khép lại trong nước mắt và những bến đỗ ở châu Âu dần khép lại đối với một cầu thủ đã bước sang tuổi 37. Nhiều người tin rằng ánh hào quang của CR7 đã tắt, rằng anh chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Nhưng Ronaldo luôn chọn con đường ngược dòng. Thay vì níu kéo châu Âu, anh bước sang Saudi Arabia, một lựa chọn bị hoài nghi, thậm chí bị mỉa mai. Với số đông, đó là quyết định vì tiền. Nhưng với Ronaldo, anh không cần sân khấu lớn nhất, mà tự biến nơi mình đến thành sân khấu của thế giới.

Đêm ra mắt tại sân Mrsool Park nhanh chóng vượt ra ngoài một sự kiện thể thao. 25.000 khán giả chật kín khán đài, nhưng sức lan tỏa thì vươn tới hàng tỷ người.

Chiếc áo số 7 cháy hàng, từng khoảnh khắc CR7 xuất hiện đều được ghi lại, chia sẻ, lan truyền với tốc độ chóng mặt. Sân vận động biến thành ngày hội, nơi bóng đá, thương mại và quyền lực hòa làm một.

Khi Ronaldo bước ra từ đường hầm, tiếng hò reo vang lên như sóng trào. Ánh đèn flash phủ kín khán đài, tạo nên khung cảnh hiếm thấy trong lịch sử các lễ ra mắt cầu thủ.

Đỉnh điểm là khoảnh khắc "Siuuu" quen thuộc khiến cả Riyadh rung chuyển. Đó là ngày Ronaldo định nghĩa lại vị thế của Saudi Arabia trên bản đồ bóng đá thế giới.

Cả thế giới dõi theo bóng đá Saudi Arabia kể từ khi Ronaldo xuất hiện.

Câu nói của Ronaldo hôm ấy vang lên rõ ràng: "Công việc của tôi ở châu Âu đã hoàn tất". Không phải lời chia tay trong tiếc nuối, mà là dấu chấm hết cho một chương cũ để mở ra kỷ nguyên mới. Anh không đến Saudi Arabia để dưỡng già, mà mở đường cho một trào lưu.

Chỉ sau 24 giờ, Al Nassr từ một CLB có lượng theo dõi khiêm tốn trở thành hiện tượng toàn cầu trên mạng xã hội. Saudi Pro League bắt đầu được các đài truyền hình quốc tế săn đón. Những gì từng bị xem là "vùng trũng" của bóng đá thế giới bỗng xuất hiện trên mọi bản tin thể thao.

Quan trọng hơn, Ronaldo mở ra cánh cửa cho làn sóng ngôi sao nối gót như Benzema, Neymar, Mane, Kante… Saudi Arabia dần trở thành tâm điểm mỗi kỳ chuyển nhượng. Chính Ronaldo đặt viên gạch đầu tiên cho sự chuyển mình đó.

Sau 2 năm, Ronaldo không nói suông. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định: "Saudi Arabia trở thành một trung tâm lớn của bóng đá thế giới. Họ đi đúng hướng để vươn lên nhóm những giải đấu hàng đầu toàn cầu".

Phát biểu này được xem là sự đồng thuận rõ ràng với nhận định trước đó của Ronaldo khi anh tuyên bố Saudi Pro League có tính cạnh tranh hàng đầu thế giới.

Nhìn lại, ngày 3/1/2023 chứng kiến một cá nhân, bằng đẳng cấp và tầm ảnh hưởng hiếm có, đã làm rung chuyển thế giới bóng đá. Một đêm Riyadh rực lửa khi lịch sử sang trang và bản đồ bóng đá toàn cầu được vẽ lại bằng sự hiện diện của Cristiano Ronaldo.