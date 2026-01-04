Vợ Messi vướng cáo buộc gây tranh cãi

Người mẫu Brazil, Suzy Cortez cáo buộc Antonela Roccuzzo can thiệp để cô không được vào sân theo dõi trận chung kết MLS Cup diễn ra vào tháng trước.

Suzy Cortez tố vợ Messi ngăn cản cô vào sân theo dõi siêu sao người Argentina.

Hôm 7/12, Lionel Messi cùng Inter Miami giành chiến thắng 3-1 trước Vancouver Whitecaps, qua đó bổ sung thêm một danh hiệu vào bộ sưu tập đồ sộ trong sự nghiệp. Tuy nhiên, Cortez cho rằng niềm vui của cô bị phá hỏng bởi một quyết định mang tính cá nhân.

Phát biểu với chương trình Extra, Cortez cho biết cô cảm thấy bị xúc phạm và bẽ mặt trước công chúng. "Tôi thấy bị làm nhục. Không ai đáng bị cấm tham dự một sự kiện thể thao công cộng chỉ vì những vấn đề cá nhân hay tranh cãi trên mạng xã hội", Cortez nói.

Theo lời người mẫu này, cô bị từ chối vào sân Chase Stadium sau khi phía Inter Miami nhận được yêu cầu từ Antonela Roccuzzo. Cortez cũng khẳng định bản thân bị chặn khỏi tất cả tài khoản mạng xã hội liên quan đến gia đình Messi.

Tính đến thời điểm hiện tại, Lionel Messi, Antonela Roccuzzo cũng như CLB Inter Miami đều chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước các cáo buộc trên.

Miss BumBum 2015 cho biết cô vẫn đang tìm kiếm lời giải thích thỏa đáng và không loại trừ khả năng sẽ công khai đối chất hoặc lên tiếng thêm nếu có cơ hội trong kỳ World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Cortez là người hâm mộ lâu năm của Messi, theo sát sự nghiệp siêu sao Argentina từ Barcelona, PSG cho tới Inter Miami. Trong khi đó, Messi kết hôn với Antonela Roccuzzo từ năm 2017 và hiện có 3 người con trai.