Raul: 'Messi là cầu thủ vĩ đại nhất tôi từng chứng kiến'

Huyền thoại Real Madrid Raul Gonzalez khiến nhiều người bất ngờ khi thừa nhận Lionel Messi là cầu thủ hay nhất mà anh từng thấy.

Messi vẫn là chuẩn mực cao nhất của bóng đá hiện đại.

Trong một cuộc trò chuyện mới đây, Raul nhắc lại quãng thời gian đỉnh cao của mình và những ngôi sao anh từng thi đấu cùng. Anh thừa nhận đó là đặc ân lớn của sự nghiệp, nhưng khi được hỏi ai để lại ấn tượng sâu đậm nhất, câu trả lời của cựu đội trưởng Real Madrid lại hướng về Messi.

“Tôi may mắn được chơi cùng Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Luis Figo… nhưng tôi nghĩ Messi là người giỏi nhất,” Raul chia sẻ. “Cậu ấy rất khác biệt. Messi khiến mọi thứ trông thật dễ dàng. Những điều bạn cho là không thể, cậu ấy làm được như không. Cảm giác như Messi đang đá bóng cùng bạn bè trên đường phố vậy”.

Nhận định của Raul càng đáng chú ý bởi anh là biểu tượng của Real Madrid, đội bóng có mối thù truyền kiếp với Barcelona, nơi Messi từng thống trị suốt gần hai thập kỷ. Việc một huyền thoại của sân Bernabeu dành lời tôn vinh như vậy cho ngôi sao người Argentina cho thấy sức ảnh hưởng vượt khỏi mọi ranh giới màu áo của Messi.

Không cần đến những mỹ từ cầu kỳ, Raul mô tả Messi bằng sự giản dị: dễ dàng, tự nhiên và khác biệt. Đó cũng là lý do vì sao, trong mắt một người từng đứng chung sân với những cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ mình, Messi vẫn là chuẩn mực cao nhất của bóng đá hiện đại.