Lionel Messi khiến cộng đồng mạng bàn tán sau khi đăng tải một đoạn video đời thường trên trang cá nhân.

Cô gái gây sốt trong video của Messi.

Đoạn clip ngắn ghi lại không khí sum vầy của gia đình Messi trong đêm Giao thừa tại Argentina nhanh chóng lan truyền và thu hút sự chú ý đặc biệt. Trong video, một cô gái trẻ cầm micro, thể hiện giọng hát đầy cảm xúc trước sự chứng kiến của các thành viên trong gia đình Messi.

Theo Marca, nhân vật chính trong đoạn clip là Morena, cháu gái ruột của siêu sao người Argentina. Morena là con gái của Rodrigo, anh trai Messi. Ở tuổi 18, cô gái trẻ bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau khi đoạn video được chính Messi chia sẻ.

Theo những hình ảnh được đăng tải, Morena xuất hiện trong chiếc váy trắng, trang phục truyền thống thường thấy trong các buổi tiệc đón năm mới tại Argentina. Với micro trên tay, cô tự tin trình bày ca khúc nổi tiếng ở quê nhà.

Morena là cháu của Messi.

Giọng hát mộc mạc nhưng giàu cảm xúc của Morena nhanh chóng chinh phục người xem, đặc biệt là những người hâm mộ Messi vốn hiếm khi được chứng kiến các khoảnh khắc đời tư của gia đình anh.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Morena gây chú ý với niềm đam mê âm nhạc. Ba năm trước, khi đội tuyển Argentina đăng quang World Cup 2022 tại Qatar, Messi từng chia sẻ một đoạn story ghi lại khoảnh khắc Morena hát trong bữa tiệc sinh nhật tuổi 15 của cô. Khi đó, Morena thể hiện một ca khúc của nữ ca sĩ nổi tiếng Emilia Mernes.

Từ những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, Morena ngày càng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Hiện tại, tài khoản Instagram của cô đã cán mốc hơn 326.000 người theo dõi, con số ấn tượng với một gương mặt trẻ chưa hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực giải trí.

