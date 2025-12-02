U22 Việt Nam hướng thẳng tới ngôi vô địch SEA Games

Lứa U22 của HLV Kim Sang-sik mang theo chuỗi thành tựu trải dài suốt một năm để tiến vào SEA Games 33. Sau quá trình chuẩn bị hai năm và vị thế số một khu vực, mục tiêu dành cho họ chỉ có thể là tấm HCV.

Nhìn lại 11 tháng vừa qua, bóng đá Việt Nam chỉ có thể gói gọn trong hai chữ “thành công”. Từ đội tuyển quốc gia đến các đội trẻ, hễ bước ra sân chơi quốc tế là hoàn thành mục tiêu. Và U22 Việt Nam khởi hành đến SEA Games 33 cũng với duy nhất một ý niệm: tiếp nối hành trình chiến thắng ấy.

Năm 2025 mở ra đầy hanh thông. Trong ngày đầu tiên của năm mới, bóng đá Việt Nam giành chiến thắng ngay tại Thái Lan để lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2024.

Cú đề-pa hoàn hảo ấy tạo nên nhịp phát triển mạnh mẽ xuyên suốt gần một năm: U17 nữ, U20 nữ, ĐT nữ, U17 nam, U23 nam và tuyển futsal nam lần lượt giành vé dự VCK châu Á 2026, tất cả đều với tư cách nhất bảng. Những tấm vé được đoạt bằng năng lực thật sự, chứ không phải may mắn hay hoàn cảnh.

Sau cú sảy chân ở SEA Games 32 và giai đoạn nhiều biến động với HLV Troussier, kỳ vọng dành cho U22 Việt Nam ở SEA Games 33 vì thế lớn chưa từng có. Trong buổi gặp mặt trước ngày lên đường, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn và Phó Chủ tịch Trần Anh Tú truyền tải trọn vẹn tâm tư.

U22 Việt Nam không chỉ mang kỳ vọng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam mà còn của lãnh đạo cấp cao và hàng triệu người hâm mộ. Mục tiêu là vào chung kết, nhưng thực tế, đích đến mà tất cả hướng về là tấm HCV.

Dàn cầu thủ trẻ của Việt Nam đang trưởng thành.

Áp lực ấy đồng thời cũng là khát vọng và niềm tin. U22 Việt Nam có cơ sở để mơ lớn. Đây không phải là khẩu hiệu được tạo ra nhờ khí thế của sáu đội tuyển đã vào VCK châu Á, mà bắt nguồn từ năng lực thật sự của lứa Văn Khang, Đình Bắc, Trung Kiên, Nhật Minh…

Họ chứng minh đẳng cấp số một khu vực khi giành vé dự VCK U23 châu Á 2026, và đặc biệt là chiến thắng vang dội ngay tại “chảo lửa” Bung Karno trước U23 Indonesia để đăng quang giải U23 Đông Nam Á 2025.

Mất tấm HCV SEA Games 32 là cú đánh mạnh, nhưng cũng tạo ra quyết tâm chưa từng có. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam triển khai kế hoạch chuẩn bị kéo dài hai năm cho lứa cầu thủ tham dự kỳ đại hội lần này. Những trụ cột được trao cơ hội thi đấu liên tục ở các giải quốc tế, từ màu áo tuyển quốc gia đến U23, tạo nên một nền tảng kinh nghiệm vững chắc hiếm thấy ở các lứa cầu thủ trẻ Việt Nam trước đây.

SEA Games 33 dĩ nhiên sẽ khó hơn, khi U22 Thái Lan, Indonesia hay Malaysia đều sở hữu lực lượng mạnh và khát khao không kém. Nhưng với sự chuẩn bị bài bản, lực lượng dạn dày và chuỗi thành công nối dài suốt 11 tháng qua, niềm tin đặt vào U22 Việt Nam không phải sự lạc quan vô cớ.

Đội hình này đã vượt qua thử thách lớn nhất về bản lĩnh, và giờ chỉ còn một nhiệm vụ: hoàn tất hành trình bằng tấm HCV mà bóng đá Việt Nam đã chờ đợi suốt hai năm.