Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Vĩ Hào bị loại khỏi danh sách dự SEA Games 33

  • Chủ nhật, 30/11/2025 09:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Năm cái tên phải nói lời chia tay U22 Việt Nam trước thềm SEA Games 33 gồm Bùi Vĩ Hào, Trần Thành Trung, Nguyễn Đức Việt, Lê Văn Hà và Đinh Quang Kiệt.

Vĩ Hào bị loại khỏi danh sách dự SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik công bố danh sách 23 cầu thủ dự SEA Games 33 tại Thái Lan sáng 30/11. Quyết định được đưa ra sau nhiều ngày rà soát phong độ, thử nghiệm đội hình và đánh giá sự phù hợp với triết lý thi đấu mà nhà cầm quân Hàn Quốc đang xây dựng.

Ở chiều ngược lại, năm cái tên phải dừng bước vào phút chót gồm Vĩ Hào, Thành Trung, Đức Việt, Văn Hà và Quang Kiệt. Đây đều là những cầu thủ có tiềm năng, nhưng cạnh tranh vị trí trong đội hình chính mùa này diễn ra rất khốc liệt. Một số trường hợp thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, trong khi vài gương mặt khác chưa tạo được sự ổn định trong giai đoạn tổng duyệt.

Danh sách cuối cùng của U22 Việt Nam gây chú ý bởi sự cân bằng giữa ba tuyến. Hàng tiền vệ quy tụ nhiều gương mặt có khả năng cầm bóng và sáng tạo như Văn Thuận, Thái Sơn, Xuân Bắc, Văn Khang, cho phép HLV Kim Sang-sik hướng tới lối chơi kiểm soát.

Trên hàng công, bộ đôi Thanh Nhàn-Quốc Việt tiếp tục mang đến hy vọng với phong độ tốt tại CLB, trong khi sự hiện diện của Đình Bắc, Ngọc Mỹ giúp U22 Việt Nam có thêm phương án tấn công biên.

Hàng thủ sở hữu nhóm cầu thủ trẻ nhưng đáng chú ý như Anh Quân, Hiếu Minh, Lý Đức, Tuấn Phong, tạo nền tảng cho hệ thống phòng ngự giàu sức chiến đấu. Ở vị trí gác đền, Trung Kiên, Tấn, Văn Bình mang đến sự yên tâm sau loạt trận giao hữu trước giải.

SEA Games 33 được coi là cột mốc quan trọng cho lứa U22 Việt Nam. Với đội hình đã được định hình rõ ràng, thầy trò HLV Kim Sang-sik mang theo kỳ vọng tiến sâu, đồng thời thể hiện hình ảnh giàu năng lượng và bản sắc mới của bóng đá trẻ Việt Nam.

Đội U22 Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân tại SEA Games 33 gặp Lào vào ngày 3/12.

SEA Games anh 1

Danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự SEA Games 33.

Hà Trang

SEA Games Đinh Quang Kiệt SEA Games 33 Vĩ Hào Trần Thành Trung Lê Văn Hà

    Đọc tiếp

    U22 Viet Nam da som, chuyen toan bo sang Bangkok hinh anh

    U22 Việt Nam đá sớm, chuyển toàn bộ sang Bangkok

    09:56 28/11/2025 09:56 28/11/2025

    0

    Ngập lụt tại Songkhla khiến Ban tổ chức SEA Games 33 phải chuyển bảng B bóng đá nam sang Bangkok và điều chỉnh lịch thi đấu, trong đó U22 Việt Nam đá sớm hơn một ngày để bảo đảm điều kiện sân bãi và an toàn cho các đội.

    HLV Kim Sang-sik mat ngu vi danh sach U22 Viet Nam hinh anh

    HLV Kim Sang-sik mất ngủ vì danh sách U22 Việt Nam

    18:44 28/11/2025 18:44 28/11/2025

    0

    HLV Kim Sang-sik thừa nhận khó khăn trước thời điểm phải rút gọn danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games 33, trong bối cảnh biến động về nhân sự lẫn lịch thi đấu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý