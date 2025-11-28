HLV Kim Sang-sik mất ngủ vì danh sách U22 Việt Nam

HLV Kim Sang-sik thừa nhận khó khăn trước thời điểm phải rút gọn danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games 33, trong bối cảnh biến động về nhân sự lẫn lịch thi đấu.

HLV Kim Sang-sik chưa biết loại ai ở U22 Việt Nam

"Ngày mai U22 Việt Nam sẽ công bố danh sách chính thức. Là HLV trưởng, tôi thật sự cảm thấy khó khăn. Tôi mất ngủ khi phải suy nghĩ để tìm đội hình tốt nhất. Tôi muốn mang tất cả cầu thủ đi. Họ đang tập luyện và sinh hoạt chăm chỉ", HLV Kim Sang-sik chia sẻ trước buổi tập chiều 28/11 của U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho SEA Games 33 với 28 cầu thủ. Đến hôm nay, nhóm cầu thủ CAHN mới có mặt để tập luyện cùng toàn đội. Điều này đồng nghĩa chỉ một ngày sau khi nắm đủ quân số trong tay, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ phải đưa ra quyết định chia tay 5 cầu thủ trước khi đội lên đường sang Thái Lan.

U22 Việt Nam không có sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Văn Trường. Anh vừa trải qua ca phẫu thuật liên quan đến dây chằng. Nói về Văn Trường, HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Văn Trường cống hiến rất nhiều, từ U23 Đông Nam Á đến vòng loại U23 châu Á. Chấn thương của cậu ấy khiến tôi tiếc nuối. Chúng tôi sẽ đá nội bộ vào ngày mai để đánh giá và tìm ra nhân tố phù hợp thay thế".

Do công việc bận rộng, HLV Kim Sang-sik không thể tới thăm hỏi trực tiếp Văn Trường. Ông nhờ trợ lý gửi quà động viên cho học trò.

BTC SEA Games 33 điều chỉnh lịch thi đấu và địa điểm thi đấu của bảng B do tình hình mưa lũ kéo dài ở tỉnh Songkhla. Theo lịch mới, U22 Việt Nam sẽ gặp Lào vào ngày 3/12 (sớm hơn một ngày so với ban đầu) và đấu Malaysia vào ngày 11/12. Các trận bán kết và chung kết diễn ra lần lượt vào ngày 15 và 18/12 tại sân Rajamangala.

Bên cạnh đó, Campuchia thông báo rút khỏi 8 môn thi đấu, gồm cả bóng đá nam lẫn nữ. Điều này khiến bảng A chỉ còn Thái Lan và Timor-Leste, buộc BTC phải đưa Singapore sang để đủ 3 đội.