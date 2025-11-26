Hai đội bóng khiến tuyển thủ U22 Việt Nam dè chừng ở SEA Games 33

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn nhận định Thái Lan và Indonesia là hai đối thủ đáng gờm nhất của U22 Việt Nam trong cuộc cạnh tranh HCV ở SEA Games 33.

Thanh Nhàn coi Thái Lan là đối thủ đáng gờm ở SEA Games 33. Ảnh: Tâm Minh.

“Các đối thủ ở SEA Games 33 đều rất mạnh, trong đó Indonesia và Thái Lan là hai đội đáng gờm nhất. U22 Việt Nam sẽ nỗ lực để hoàn thành mục tiêu giành HCV. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, đối thủ lớn nhất của Việt Nam là bản thân mình”, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn chia sẻ trước buổi tập chiều 26/11 của U22 Việt Nam.

Cầu thủ thuộc biên chế PVF-CAND tiếp tục: “Hôm nay là ngày tập luyện thứ 3 của đội, anh em cầu thủ dần bắt nhịp được cường độ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa. Toàn đội vẫn đang tập với cường độ cao để giữ thể lực. Chiến thuật của U22 Việt Nam sẽ không khác so với hồi đá U23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U23 châu Á 2026. Mỗi cầu thủ trên hàng công đều có điểm mạnh riêng và bản thân tôi cũng vậy. Tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt để có suất thi đấu chính thức”.

Sáng 26/11, ban tổ chức nước chủ nhà quyết định chuyển các môn thi đấu ở Songkhla về Bangkok do tình hình mưa lũ ở đây phức tạp. Bảng đấu của U22 Việt Nam cũng được di chuyển và sẽ thi đấu ở sân Thammasat. Thanh Nhàn khẳng định điều này không ảnh hưởng nhiều tới sự chuẩn bị của đội.

Cuối cùng anh nhấn mạnh: “Áp lực cạnh tranh nội bộ thì giải nào cũng có. Ai cũng phải cố gắng để trụ lại cuối cùng. Chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện, thi đấu hết khả năng. Hy vọng CĐV đồng hành cùng toàn đội tại SEA Games 33”.