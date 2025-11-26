Bóng chày Việt Nam sẵn sàng cho SEA Games 33

Ngày 26/11 tại TP.HCM, Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt các vận động viên khu vực phía Nam trước khi lên đường dự SEA Games 33 tại Thái Lan.

SEA Games 33 sẽ là bài kiểm tra lớn cho bóng chày Việt Nam

Đây là dịp động viên tinh thần và khẳng định quyết tâm của hai đội tuyển trong hành trình tranh tài ở đấu trường khu vực. Theo kế hoạch, Liên đoàn cử Đội tuyển Bóng chày gồm 25 thành viên (20 VĐV, 5 cán bộ) và Đội tuyển Bóng chày 5 gồm 10 thành viên (7 VĐV, 3 cán bộ) tham dự SEA Games 33. Riêng khu vực phía Nam đóng góp 9 vận động viên cho đội bóng chày và toàn bộ 10 thành viên của đội tuyển bóng chày 5.

Tại SEA Games 33, các nội dung bóng chày và bóng chày 5 sẽ diễn ra tại Bangkok. Môn bóng chày quy tụ 7 đội: Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Lào, Philippines, Singapore và Malaysia. Bóng chày 5 có sự góp mặt của Thái Lan, Malaysia và Việt Nam.

Bóng chày Việt Nam những năm gần đây phát triển mạnh với khoảng 18 đội đang tập luyện thường xuyên tại TP.HCM, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng và Huế. Phong trào thu hút đông đảo bạn trẻ, trở thành môn thể thao mang tính cộng đồng cao.

Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam đặt mục tiêu mở rộng quy mô và nâng tầm chất lượng môn bóng chày. Những năm qua, Liên đoàn chủ động huy động nguồn lực xã hội, vận động tài trợ, xây dựng kế hoạch dài hạn và tổ chức các khóa tập huấn, giải đấu trong và ngoài nước. Việc đưa VĐV, HLV đi giao lưu quốc tế, tích lũy kinh nghiệm được xem là hướng đi quan trọng để nâng cao trình độ và bản lĩnh thi đấu, tiến tới mục tiêu giành thành tích tại đấu trường Đông Nam Á.

Hàng năm, Liên đoàn tổ chức “Giải Cúp các CLB Bóng chày Toàn quốc”, giải đấu nằm trong hệ thống quốc gia, góp phần tìm kiếm tài năng và bổ sung lực lượng cho đội tuyển. Đây là sân chơi uy tín, giúp phong trào bóng chày Việt Nam phát triển theo hướng bài bản và chuyên nghiệp hơn.

Phong trào trong nước cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực từ quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc, quốc gia có nền bóng chày phát triển hàng đầu châu Á. Các chuyên gia, HLV Hàn Quốc đã nhiều lần sang Việt Nam đào tạo, đồng thời tiếp nhận đội tuyển sang tập huấn, nâng cao trình độ.

SEA Games 33 sẽ là bài kiểm tra lớn cho bóng chày Việt Nam, đồng thời là cơ hội thể hiện sự trưởng thành của phong trào sau nhiều năm nỗ lực xây dựng và đầu tư.