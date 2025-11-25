Sân SEA Games 33 ngập lụt, bảng đấu của U22 Việt Nam bị ảnh hưởng

Tình hình mưa lũ nghiêm trọng ở miền Nam Thái Lan tác động trực tiếp đến công tác tổ chức SEA Games 33, đặc biệt các trận đấu thuộc bảng B của tuyển U22 Việt Nam.

Mưa lũ ảnh hưởng lớn tới công tác tổ chức SEA Games 33.

Theo tờ Matichon, toàn bộ hệ thống đường dẫn vào khu vực sân Tinsulanon (Songkhla) đều bị chia cắt bởi nước lũ, khiến việc di chuyển của các đội bóng, trọng tài và lực lượng vận hành gặp rủi ro lớn.

Trước thách thức này, Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) - đơn vị chịu trách nhiệm chính của đại hội, đang xem xét nghiêm túc khả năng chuyển toàn bộ bảng B sang thi đấu tại địa điểm khác để đảm bảo an toàn.

Hai sân vận động được đề xuất thay thế gồm Rajamangala (Bangkok) và Đại học Thammasat (Rangsit). Đây là 2 sân nằm ngoài khu vực ảnh hưởng của đợt ngập lụt hiện tại.

Nếu được thông qua, việc đổi sân sẽ khiến lịch trình và công tác chuẩn bị của các đội chịu ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, SAT khẳng định ưu tiên hàng đầu là an toàn của vận động viên và chất lượng giải đấu. Công tác khảo sát thực địa và đánh giá khả năng tổ chức tại hai sân thay thế đang được tiến hành khẩn trương trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Songkhla là một trong những vùng chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua. Nhiều khu dân cư bị cô lập, hạ tầng giao thông hư hại nghiêm trọng, và lực lượng cứu hộ liên tục phải sơ tán người dân đến nơi an toàn. Điều này càng khiến khả năng tổ chức theo kế hoạch ban đầu trở nên mong manh.

SEA Games 33 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 20/12 tại Thái Lan. Với diễn biến thời tiết vẫn phức tạp, các đội tuyển - trong đó có U22 Việt Nam, đang chờ thông báo chính thức từ ban tổ chức để kịp điều chỉnh phương án chuẩn bị cho phù hợp.