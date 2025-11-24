Sân tổ chức SEA Games 33 chìm trong lũ lụt

Tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại miền Nam Thái Lan đang làm dấy lên lo ngại về công tác chuẩn bị cho SEA Games, dự kiến diễn ra vào tháng tới.

Sân tổ chức SEA Games 33 chịu ảnh hưởng do ngập lụt. Ảnh: Astro

Theo Astro, một số cụm địa điểm thể thao thuộc thành phố Songkhla chịu thiệt hại nặng do ảnh hưởng của nước lũ. Đáng chú ý, sân vận động Tinsulanon, nơi dự kiến tổ chức các trận đấu của môn bóng đá nam SEA Games 33, cũng chìm trong biển nước.

Những hình ảnh và báo cáo tại hiện trường cho thấy mặt sân và khu vực xung quanh đã bị nước tràn vào, có nguy cơ ảnh hưởng tới tiến độ tu sửa và chuẩn bị mặt cỏ cho kịp thời hạn tổ chức SEA Games 33.

Miền Nam Thái Lan hứng chịu đợt mưa lớn. Ảnh: Astro

Ngoài ra, địa điểm tổ chức hai môn võ Muay Thái và Pencak Silat, lần lượt tại Trung tâm Thể thao Phru Khang Khao và Tổ hợp Thể thao Chira Nakhon, cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Cả hai địa điểm đều ghi nhận tình trạng nước ngập tại một số khu vực phụ trợ, gây khó khăn cho việc di chuyển thiết bị, kiểm tra an toàn và chuẩn bị cơ sở vật chất.

Hiện tại, chính quyền địa phương và ban tổ chức SEA Games 33 đang phối hợp triển khai các giải pháp khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả, bao gồm bơm thoát nước, kiểm tra kết cấu công trình và đánh giá mức độ an toàn của từng nhà thi đấu.

Bên cạnh đó, các phương án dự phòng về việc chuyển địa điểm hoặc điều chỉnh lịch thi đấu cũng đang được thảo luận để đảm bảo đại hội diễn ra đúng kế hoạch.

SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 20/12 tại Thái Lan.

