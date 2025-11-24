Ban lãnh đạo PVF-CAND chính thức đạt được thỏa thuận với HLV Nguyễn Thành Công sau khi nói lời chia tay HLV Thạch Bảo Khanh.

PVF-CAND đạt thỏa thuận với HLV Nguyễn Thành Công.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, PVF-CAND sẽ chính thức ký hợp đồng với HLV Nguyễn Thành Công vào ngày mai (25/11). Nhà cầm quân người Nghệ An đã có mặt tại đại bản doanh của đội bóng và sẵn sàng cho ngày đầu tiên làm việc. PVF-CAND hội quân trở lại ngày hôm nay (24/11) và có buổi tập đầu tiên dưới thời tân HLV trưởng cũng diễn ra vào buổi chiều.

HLV Nguyễn Thành Công không đi một mình. Ông mang theo ê kíp trợ lý quen thuộc. Đây là những cộng sự đồng hành trong nhiều năm qua, tạo nên phong cách làm việc bài bản, kỷ luật và mang dấu ấn đặc biệt ở các đội bóng mà ông từng dẫn dắt.

Quyết định thay tướng của PVF-CAND xuất phát từ chuỗi kết quả không như kỳ vọng thời gian qua. Sau 11 vòng V.League 2025/26, đội bóng ngành Công an chỉ có 1 chiến thắng, 5 trận hòa và 5 thất bại, đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng với 8 điểm. Họ chỉ hơn đội cuối bảng - Đà Nẵng - đúng 1 điểm. Dù mục tiêu của mùa đầu tiên lên V.League chỉ là trụ hạng, màn trình diễn thiếu ổn định khiến lãnh đạo đội bóng buộc phải đưa ra sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, chia tay HLV Thạch Bảo Khanh.

Trong bối cảnh ấy, HLV Nguyễn Thành Công được kỳ vọng trở thành “người giải cứu” tiếp theo. Suốt sự nghiệp, ông nổi tiếng với năng lực vực dậy những đội bóng đối mặt nguy cơ rớt hạng, từng giúp nhiều CLB thoát khỏi tình thế khó khăn bằng lối chơi kỷ luật, chắc chắn và tinh thần thi đấu mạnh mẽ.

Sự xuất hiện của HLV Nguyễn Thành Công mang đến niềm tin mới cho PVF-CAND trong giai đoạn căng thẳng của mùa giải. Với đội ngũ trẻ, giàu tiềm năng cùng nền tảng đào tạo bài bản, PVF-CAND được đánh giá có đủ chất liệu để hồi sinh nếu tìm được điểm tựa trên băng ghế chỉ đạo.

Tân HLV trưởng sẽ bắt đầu ngay công việc, rà soát lực lượng, thiết lập lại cấu trúc vận hành lối chơi và chuẩn bị cho những vòng đấu mang tính bước ngoặt phía trước. PVF-CAND kỳ vọng sự thay đổi này sẽ mở ra giai đoạn khởi sắc hơn, trước khi cuộc đua trụ hạng bước vào thời điểm quyết liệt nhất.