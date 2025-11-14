Cựu HLV PVF-CAND ngồi ghế nóng Nam Định

HLV Mauro Jeronimo chính thức dẫn dắt Nam Định với kỳ vọng mang theo đến làn gió mới ở phần còn lại của mùa giải 2025/26 trên cả 4 đấu trường.

Chiều 14/11, đội bóng thành Nam xác nhận bổ nhiệm HLV Mauro Jeronimo cho vị trí HLV trưởng của đội bóng. “Tôi rất vinh dự khi được làm việc tại Nam Định. Đây là đội bóng chất lượng, được đầu tư tốt và sở hữu nhiều cầu thủ giỏi. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu để mang về những kết quả tốt nhất”, HLV Mauro nói trong ngày ra mắt.

Tân thuyền trưởng của đội bóng thành Nam cũng nhấn mạnh rằng việc Nam Định đang thi đấu trên 4 mặt trận sẽ là thử thách lớn của bản thân: “Đó vừa là thách thức, vừa là vinh dự. Không nhiều đội bóng ở Việt Nam có cơ hội như vậy”, ông nói.

Bên cạnh việc thay đổi vị trí HLV trưởng, Nam Định cũng tiến hành tái cơ cấu bộ máy quản lý nhằm tăng hiệu quả vận hành. Ông Vũ Hồng Việt giữ vai trò Tổng giám đốc công ty kiêm Giám đốc điều hành CLB. Hai phó giám đốc điều hành là Nguyễn Quốc Phong và Lâm Văn Thỏa, trong khi ông Nguyễn Trung Kiên trở lại với vai trò Giám đốc kỹ thuật.

HLV Mauro đến Việt Nam làm việc từ năm 2019 và dẫn dắt PVF-CAND ở giải hạng Nhất. Dưới sự dẫn dắt của HLV sinh năm 1987, đội bóng này liên tiếp gặt hái thành công khi giành á quân giải hạng Nhất trong hai mùa liên tiếp 2023 và 2024. Sau thất bại trước Hà Tĩnh ở trận play-off tranh vé lên V.League mùa giải 2024/25, ông chia tay đội bóng ngành Công an. Người thay thế vị trí của ông là HLV Thạch Bảo Khanh.

HLV Mauro để lại dấu ấn ở nhiều đội bóng V.League nhờ phong cách bóng đá hiện đại, chú trọng pressing và tổ chức đội hình. Sự xuất hiện của ông trên băng ghế huấn luyện được kỳ vọng sẽ giúp Nam Định nâng tầm lối chơi. Trong tay ông là dàn cầu thủ chất lượng, nhiều trụ cột vừa khẳng định được bản thân ở mùa trước.

Trận đấu ra mắt của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ diễn ra ngày 23/11, khi Nam Định tiếp đón Long An tại Cúp Quốc gia. Đây là cơ hội đầu tiên để người hâm mộ đánh giá những thay đổi mà vị HLV trẻ mang lại.