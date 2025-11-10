Harry Kewell khiến Nam Định nối dài khủng hoảng

Trận hòa 1-1 với Hà Nội ở vòng 11 V.League 2025/26 diễn ra chiều 10/11 trên sân Thiên Trường khiến Nam Định nối dài khủng hoảng với 7 trận toàn hòa và thua.

Nam Định trải qua chuỗi 7 trận không biết thắng.

Nam Định khởi đầu khá tốt khi Lucas Alves tận dụng sai lầm của Đậu Văn Toàn để mở tỉ số ngay phút thứ 7. Bàn thắng sớm mang lại niềm hưng phấn cho đội bóng thành Nam. Tuy nhiên, niềm vui chỉ tồn tại hơn 20 phút. Phút 31, Hà Nội cụ thể hóa ưu thế với pha volley đẳng cấp của Xuân Mạnh sau đường chuyền tinh tế của Hùng Dũng, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Sau bàn gỡ hòa của đội khách, Nam Định mất hẳn thế trận. Những sai lầm trong khâu phòng ngự và sự thiếu liên kết ở tuyến giữa khiến đội bóng thành Nam phải chuyển sang lối chơi phòng ngự phản công. Ngược lại, Hà Nội dưới bàn tay của HLV Harry Kewell thể hiện lối đá mạch lạc, phối hợp nhịp nhàng với nhiều ý tưởng tấn công hơn.

Hiệp 2 diễn ra với thế trận cân bằng nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Với kết quả hòa 1-1, Nam Định tiếp tục chuỗi trận không thắng, nâng con số lên 7 trận liên tiếp toàn hòa và thua.

Chuỗi phong độ kém cỏi đẩy Nam Định xuống vị trí 10 trên bảng xếp hạng với chỉ 10 điểm sau 11 vòng đấu, nối dài khủng hoảng niềm tin và khiến người hâm mộ lo lắng về tương lai. Trong khi đó, Hà Nội duy trì vị trí thứ 7 với 15 điểm, nhưng chưa tìm được sự ổn định tuyệt đối.

Chuỗi trận không thắng dưới áp lực tâm lý và sự bế tắc trong lối chơi cho thấy Nam Định đang bước vào giai đoạn khó khăn nhất mùa giải. Bài toán cải thiện hiệu suất tấn công cùng tinh thần trở thành yêu cầu cấp thiết nếu đội bóng muốn thoát khỏi khủng hoảng.