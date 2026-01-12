Barcelona làm nên lịch sử trước Real Madrid

Barcelona tiếp tục khẳng định sự vượt trội trước đại kình địch Real Madrid khi giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 ở trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha 2026 rạng sáng 12/1.

Barcelona thắng thuyết phục Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Theo Opta, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Barca đánh bại Real Madrid ở ba trận chung kết liên tiếp, một cột mốc mang ý nghĩa đặc biệt trong các trận Siêu kinh điển.

Tại trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha vào tháng 1/2025, Barcelona cũng đánh bại Real Madrid với tỷ số 5-2. Đến trận chung kết Cúp Nhà vua hồi tháng 4 cùng năm, thầy trò HLV Hansi Flick tiếp tục khiến Real Madrid ôm hận với chiến thắng 3-2.

Với HLV Hansi Flick, ông vẫn duy trì thành tích toàn thắng 100% mỗi khi dẫn dắt một đội bóng tiến vào chung kết (thắng 8/8 trận). Kể từ khi tiếp quản Barcelona, chiến lược gia người Đức đã giành 4 danh hiệu chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm.

Barcelona cũng có lần đầu tiên kể từ năm 2011 bảo vệ thành công danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha, qua đó khẳng định vị thế và bản lĩnh trong những trận cầu lớn.

Trong khi đó, thất bại này tiếp tục phơi bày những vấn đề nghiêm trọng nơi hàng thủ Real Madrid. Thống kê cho thấy “Los Blancos” đã để thủng lưới tới 12 bàn trong 8 trận gần nhất kể từ khi trung vệ trụ cột Eder Militao dính chấn thương.

Trong quãng thời gian này, Real Madrid chỉ giữ sạch lưới đúng một trận, cho thấy sự thiếu ổn định rõ rệt ở tuyến phòng ngự.

