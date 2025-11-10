Tuyển Thái Lan nhận tin dữ

Trước thềm trận ra mắt trên cương vị HLV trưởng tuyển Thái Lan, HLV Anthony Hudson đón tin không vui khi lão tướng Teerasil Dangda dính chấn thương và buộc phải rút lui khỏi đội hình.

Tiền đạo Teerasil Dangda chấn thương trước thềm tuyển Thái Lan đấu Singapore.

Tiền đạo sinh năm 1988 dính chấn thương khi thi đấu trong màu áo của Bangkok United ở Thai.League 1 cuối tuần trước. Dangda không kịp hồi phục để cùng “voi chiến” tham dự loạt trận FIFA Day’s tháng 11. Ngoài Dangda, Anan Yodsangwan cũng lỡ hẹn với tuyển Thái Lan ở lần hội quân này vì lý do tương tự.

Trước tình hình đó, HLV Hudson gọi bổ sung hai cái tên mới là Ikhlas Sanhan (PT Prachuap FC) và Pramez Aajwilai (Jubilo Iwata, Nhật Bản) nhằm hoàn thiện đội hình cho các trận đấu sắp tới. Đây là lần đầu tiên Ikhlas được gọi lên đội tuyển quốc gia, phần thưởng xứng đáng sau những màn trình diễn ấn tượng của anh tại vòng loại U23 Asian Cup 2026 trong màu áo U23 Thái Lan.

Theo kế hoạch, hai tân binh Ikhlas và Pramez sẽ hội quân cùng tuyển Thái Lan vào ngày 10/11. Trong khi đó, tiền đạo gốc Thái Jude Bell, đang thi đấu cho CLB Grimsby Town (Anh), cũng sẽ đáp chuyến bay đến Bangkok vào chiều cùng ngày để kịp tham gia buổi tập đầu tiên cùng đội.

Trước Dangda và Yodsangwan, HLV Hudson cũng không thể có sự phục vụ của Suphan Thongsong. Nhà cầm quân người Anh phải gọi bổ sung Shinnapat Lee-ao để trám vào vị trí trống.

Theo lịch thi đấu, tuyển Thái Lan sẽ có trận giao hữu với Singapore vào ngày 13/11 trước khi đối đầu với Sri Lanka ở lượt trận thứ 5, vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra ngày 18/11. Cả hai trận đấu được xem là cơ hội để “Voi chiến” củng cố niềm tin nơi người hâm mộ và thử nghiệm đội hình mới dưới thời HLV Hudson.