Bước ngoặt cứu sự nghiệp cầu thủ nhập tịch Malaysia

Đang bị FIFA treo giò 12 tháng nhưng tiền đạo nhập tịch Rodrigo Holgado của Malaysia vẫn nằm trong tầm ngắm của đội bóng cũ Coquimbo Unido.

Rodrigo Holgado được đội bóng cũ đưa vào tầm ngắm.

Theo tờ Stadiumastro, CLB Coquimbo Unido nghiêm túc xem xét khả năng tái hợp với tiền đạo Rodrigo Holgado. Cầu thủ gốc Argentina từng tỏa sáng trong màu áo đội bóng này ở mùa giải 2023. Khi ấy, anh có 19 pha lập công, là một trong những cây săn bàn hiệu quả nhất của Coquimbo Unido.

Phong độ ấn tượng cùng những màn trình diễn bùng nổ giúp Rodrigo Holgado mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Năm 2025, cầu thủ sinh năm 1996 quyết định khoác áo tuyển Malaysia với tư cách cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, những rắc rối trong quá trình nhập tịch cùng cáo buộc vi phạm quy định của FIFA khiến sự nghiệp rơi vào khủng hoảng, bị treo giò và phải đối mặt với tương lai bất định.

Trước đó, FIFA ban hành án treo giò 12 tháng đối với Holgado và 6 cầu thủ khác do liên quan đến hành vi giả mạo tài liệu trong quá trình nhập tịch. LĐBĐ Malaysia (FAM) kháng cáo nhưng thất bại. Hiện tại, FAM làm việc với các bên liên quan đồng thời khẳng định tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Giữa lúc mọi chuyện chưa ngã ngũ, CLB America de Cali, đội bóng chủ quản hiện tại của Holgado, bắt đầu thủ tục chấm dứt hợp đồng với chân sút 29 tuổi. Động thái quan tâm từ Coquimbo Unido được xem như tia sáng với Holgado. Dù chỉ là tin đồn song khả năng trở lại mái nhà xưa có thể giúp tiền đạo này cứu vãn sự nghiệp.

Nhưng trước hết, Holgado sẽ phải vượt qua thách thức lớn nhất đó là thanh lọc án phạt từ FIFA và chứng minh rằng anh vẫn đủ khát khao để trở lại sân cỏ sau biến cố lớn nhất đời cầu thủ.