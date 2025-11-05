Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bóng đá Malaysia nguy cơ đình chỉ

  • Thứ tư, 5/11/2025 19:15 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Cựu Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Seri Azzuddin Ahmad cảnh báo FAM có thể nhận án phạt nghiêm trọng hơn nếu đưa vụ bê bối nhập tịch lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

FAM đối mặt án phạt nặng hơn nếu kháng cáo lên CAS.

Theo ông Azzuddin, hiện FAM chỉ bị phạt tiền, trong khi 7 cầu thủ bị cấm thi đấu 12 tháng. Tuy nhiên, việc tiếp tục kháng cáo có thể khiến chính bóng đá Malaysia đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ hoạt động.

"Hiện tại, FAM chỉ bị phạt tiền, còn các cầu thủ bị treo giò 12 tháng", ông Azzuddin chia sẻ. "Nhưng tôi e rằng FAM có thể bị đình chỉ. Dường như chúng ta đang đi ngược dòng khi mọi bằng chứng được FIFA trình bày rõ ràng. FIFA hoàn toàn không liên quan hay chịu ảnh hưởng từ bất kỳ yếu tố chính trị nào. Các quy định của họ rất minh bạch. Vi phạm là phải chịu hậu quả".

Cựu quan chức này nhấn mạnh, FAM nên chấp nhận án phạt và thanh toán tiền phạt, thay vì đưa vụ việc lên CAS, bởi việc này không chỉ tiềm ẩn rủi ro án phạt nặng hơn mà còn tốn kém chi phí.

"Tốt hơn hết là chấp nhận hình phạt hiện tại. Hiện tại, hoạt động bóng đá vẫn diễn ra bình thường, các giải đấu vẫn tiếp tục. Nhưng nếu FAM bị đình chỉ, tất cả các giải đấu sẽ phải ngừng lại. Hãy tưởng tượng hậu quả lớn thế nào với các đội bóng ở giải Malaysia League", ông Azzuddin cảnh báo.

FIFA phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 9,2 tỷ đồng). Trong khi đó, 7 cầu thủ liên quan bị phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng. FIFA cho phép các bên có 10 ngày để yêu cầu bản án chi tiết và 21 ngày tiếp theo để kháng cáo lên CASnếu muốn tiếp tục khiếu nại.

LĐBĐ Malaysia hãy thành khẩn để được khoan hồng

Sau khi FIFA chính thức giữ nguyên án phạt nặng dành cho LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch, FAM tuyên bố sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

2 giờ trước

Dấu chấm hết cho cầu thủ nhập tịch Malaysia

CLB America de Cali đang tiến hành chấm dứt hợp đồng với tiền đạo Rodrigo Holgado sau khi FIFA bác toàn bộ kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến vụ nhập tịch trái phép.

2 giờ trước

Thời điểm AFC trừng phạt Malaysia

Tuyển Malaysia đối mặt nguy cơ mất ngôi đầu bảng tại vòng loại Asian Cup 2027 sau khi FIFA bác kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

4 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Malaysia án phạt nặng Malaysia FIFA CAS

Đọc tiếp

HLV Wenger chi ra hai CLB duy nhat co the ngan can Arsenal hinh anh

HLV Wenger chỉ ra hai CLB duy nhất có thể ngăn cản Arsenal

15 phút trước 19:41 5/11/2025

0

Cựu HLV Arsene Wenger cho rằng Arsenal đang có cơ hội thật sự để giành Champions League mùa này, nhưng khẳng định Bayern Munich và PSG là hai đối thủ có thể ngăn cản hành trình của đội bóng cũ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý