Bóng đá Malaysia nguy cơ đình chỉ

Cựu Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Seri Azzuddin Ahmad cảnh báo FAM có thể nhận án phạt nghiêm trọng hơn nếu đưa vụ bê bối nhập tịch lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

FAM đối mặt án phạt nặng hơn nếu kháng cáo lên CAS.

Theo ông Azzuddin, hiện FAM chỉ bị phạt tiền, trong khi 7 cầu thủ bị cấm thi đấu 12 tháng. Tuy nhiên, việc tiếp tục kháng cáo có thể khiến chính bóng đá Malaysia đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ hoạt động.

"Hiện tại, FAM chỉ bị phạt tiền, còn các cầu thủ bị treo giò 12 tháng", ông Azzuddin chia sẻ. "Nhưng tôi e rằng FAM có thể bị đình chỉ. Dường như chúng ta đang đi ngược dòng khi mọi bằng chứng được FIFA trình bày rõ ràng. FIFA hoàn toàn không liên quan hay chịu ảnh hưởng từ bất kỳ yếu tố chính trị nào. Các quy định của họ rất minh bạch. Vi phạm là phải chịu hậu quả".

Cựu quan chức này nhấn mạnh, FAM nên chấp nhận án phạt và thanh toán tiền phạt, thay vì đưa vụ việc lên CAS, bởi việc này không chỉ tiềm ẩn rủi ro án phạt nặng hơn mà còn tốn kém chi phí.

"Tốt hơn hết là chấp nhận hình phạt hiện tại. Hiện tại, hoạt động bóng đá vẫn diễn ra bình thường, các giải đấu vẫn tiếp tục. Nhưng nếu FAM bị đình chỉ, tất cả các giải đấu sẽ phải ngừng lại. Hãy tưởng tượng hậu quả lớn thế nào với các đội bóng ở giải Malaysia League", ông Azzuddin cảnh báo.

FIFA phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 9,2 tỷ đồng ). Trong khi đó, 7 cầu thủ liên quan bị phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng. FIFA cho phép các bên có 10 ngày để yêu cầu bản án chi tiết và 21 ngày tiếp theo để kháng cáo lên CASnếu muốn tiếp tục khiếu nại.