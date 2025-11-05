Dấu chấm hết cho cầu thủ nhập tịch Malaysia

CLB America de Cali đang tiến hành chấm dứt hợp đồng với tiền đạo Rodrigo Holgado sau khi FIFA bác toàn bộ kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến vụ nhập tịch trái phép.

Rắc rối của Rodrigo Holgado, một trong bảy cầu thủ nhập tịch gây tranh cãi của Malaysia, đang bước sang giai đoạn nghiêm trọng. Sau phán quyết cuối cùng của FIFA, CLB chủ quản America de Cali bắt đầu thủ tục chấm dứt hợp đồng với tiền đạo 28 tuổi người Argentina.

Theo truyền thông Colombia, quyết định được đưa ra chỉ vài ngày sau khi FIFA tuyên bố giữ nguyên án phạt đối với FAM và nhóm cầu thủ bị phát hiện sử dụng giấy tờ giả để xin công nhận quốc tịch Malaysia. Phán quyết này đồng nghĩa Holgado sẽ bị cấm thi đấu quốc tế trong vòng một năm và đối mặt với nguy cơ mất việc ngay tại CLB.

America de Cali được cho là không muốn dính líu đến bê bối pháp lý kéo dài. Ban lãnh đạo đội bóng cho biết việc chấm dứt hợp đồng nhằm “bảo vệ hình ảnh và uy tín của CLB”.

Trước khi scandal nổ ra, Holgado từng được xem là một trong những bản hợp đồng chất lượng của FAM trong kế hoạch nâng cấp đội tuyển Malaysia. Tuy nhiên, việc bị phát hiện làm giả giấy tờ để được công nhận là cầu thủ gốc Malaysia đã khiến sự nghiệp anh rơi vào khủng hoảng.

Từ niềm hy vọng trở thành biểu tượng nhập tịch mới, Rodrigo Holgado giờ đứng trước tương lai mờ mịt. Nếu không được CLB khác cứu vãn, anh có thể phải rời Colombia và đối mặt với án treo giò kéo dài trên toàn cầu do FIFA ban hành.