Một đội ngũ đặc biệt được thành lập để tiến hành điều tra toàn diện về những vấn đề đang làm nóng cộng đồng bóng đá Malaysia, liên quan đến vụ bê bối của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Thái tử Johor và FAM gặp rắc rối lớn.

Stadium Astro đưa tin đội điều tra đặc biệt được thành lập dưới sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng Malaysia, bao gồm đại diện từ Bộ Thanh Niên và Thể Thao (KBS). Nhiệm vụ chính của đội này là làm rõ các cáo buộc về quản lý tài chính, tuân thủ quy định quốc tế và các quyết định hành chính từ FAM vài năm qua.

Theo đánh giá từ New Strait Times, vụ bê bối nhập tịch hiện tại của bóng đá Malaysia không chỉ dừng lại ở các cầu thủ và FAM, mà còn lan rộng đến các cơ quan quản lý cấp cao, bao gồm Bộ Nội Vụ, và Tổng cục Đăng ký Quốc gia (NRD). Điều này đòi hỏi cuộc thanh tra toàn diện.

Nhiều chuyên gia pháp lý và thể thao Malaysia nhấn mạnh rằng đây không còn là vụ án tham nhũng thông thường, mà biến thành một cuộc khủng hoảng liên quan đến việc cấp giấy tờ tùy thân giả mạo. Ngoài bê bối nhập tịch, FAM cũng bị chính phủ Malaysia điều tra sâu rộng hơn, sau khi FIFA cảnh báo tổ chức này có vấn đề liên quan đến các quy định về chuyển nhượng cầu thủ, quản lý hợp đồng và có thể là lạm dụng quỹ hỗ trợ phát triển.

Một số nguồn tin cho biết FIFA đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt nếu FAM không khắc phục kịp thời. Bộ trưởng Thanh Niên và Thể Thao, Hannah Yeoh, phát biểu: "Chúng tôi sẽ không dung túng cho bất kỳ hành vi sai trái nào ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của bóng đá Malaysia. Cuộc điều tra sẽ minh bạch và công bằng".

Báo cáo sơ bộ dự kiến công bố vào cuối tháng 11. Quyết định từ chính phủ Malaysia đang được cộng đồng bóng đá nước này hy vọng mang lại sự minh bạch hơn, giúp "Harimau Malaya" lấy lại thể diện.