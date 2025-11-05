Ronaldo gây tranh cãi dữ dội khi nói về World Cup

Siêu sao Cristiano Ronaldo thay đổi quan điểm về World Cup, khiến cư dân mạng tạo ra luồng tranh cãi lớn.

Ronaldo gây tranh cãi dữ dội. Ảnh: Reuters.

Hôm 4/11, trong cuộc phỏng vấn với người bạn thân Piers Morgan, Ronaldo chia sẻ suy nghĩ về tầm quan trọng của chức vô địch World Cup trong sự nghiệp của bản thân anh. “Với tôi, vô địch World Cup không còn là giấc mơ. Bạn muốn một kỳ World Cup để định nghĩa cầu thủ hay nhất lịch sử? Một giải đấu chỉ có 6 hoặc 7 trận, bạn nghĩ thế là công bằng sao?”, Ronaldo nói.

Phát biểu của CR7 tạo nên tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Ngay lập tức, cư dân mạng “đào” lại bình luận của siêu sao người Bồ Đào Nha về World Cup cách đây 5 năm, cho thấy một sự khác biệt rõ rệt. Cụ thể, khi còn thi đấu cho Juventus, Ronaldo từng nói: “Tôi muốn vô địch World Cup. Tôi đã giành được danh hiệu ở mọi câu lạc bộ mà tôi từng gắn bó, nhưng World Cup là giấc mơ lớn của tôi".

Ronaldo thay đổi quan điểm về World Cup. Ảnh: Reuters.

Chính sự thay đổi quan điểm đột ngột này khiến Ronaldo trở thành tâm điểm châm biếm của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng CR7 đang “tự ái” sau khi thất bại cùng tuyển Bồ Đào Nha ở các kỳ World Cup gần đây, trong khi Lionel Messi, đối thủ lớn nhất của anh, giành chức vô địch cùng Argentina năm 2022.

Một tài khoản bình luận: “Khi bạn không thể có được thứ gì, cách dễ nhất là nói rằng nó chẳng còn quan trọng nữa". Nhiều người hâm mộ khác cho rằng Ronaldo chỉ đang cố gắng thể hiện sự điềm tĩnh và tập trung vào giai đoạn cuối sự nghiệp.

Ngoài chia sẻ nói trên, Ronaldo còn gây chú ý khi tiết lộ kế hoạch làm đám cưới với Georgina Rodriguez sau World Cup 2026. “Cô ấy là người phụ nữ của đời tôi. Cô ấy chăm sóc tôi và gia đình, hiểu tôi, và đó là điều tôi luôn tìm kiếm", CR7 nói.

Sau đó, siêu sao người Bồ Đào Nha chốt hạ bằng câu nói: "Nếu có thêm chức vô địch (World Cup) thì thật tuyệt".

