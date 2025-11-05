Chuyện gì đang xảy ra với Dembele?

Tiền đạo Ousmane Dembele gây lo lắng khi phải rời sân sớm trong trận thua 1-2 của PSG trước Bayern Munich tại vòng bảng Champions League rạng sáng 5/11.

Dembele sa sút phong độ. Ảnh: Reuters.

Ngôi sao người Pháp chỉ thi đấu hơn 20 phút trước khi được HLV Luis Enrique rút ra, nhường chỗ cho Lee Kang-in ở phút 25. Tình huống diễn ra ngay sau khi Dembele bị từ chối một bàn thắng vì lỗi việt vị, khiến nhiều người lo ngại anh tái phát chấn thương gân kheo, vấn đề từng khiến cầu thủ này phải nghỉ thi đấu gần 2 tháng.

Theo truyền thông Pháp, Dembele có dấu hiệu đau nhẹ ở phần sau đùi phải khi rời sân, song phía PSG chưa đưa ra xác nhận chính thức về tình trạng của anh. Trước đó, HLV Luis Enrique từng khẳng định trong buổi họp báo rằng ông “không bao giờ mạo hiểm với cầu thủ chưa sẵn sàng” và Dembele đã “hoàn toàn khỏe mạnh, tập luyện đầy đủ 2 tuần qua”.

Tuy nhiên, sau chiến thắng 1-0 trước Nice tại Ligue 1 hôm 1/11, ống kính truyền hình đã ghi lại cảnh Dembele ôm chân phải và nói với đồng đội rằng: “Gân kheo của tôi đau lắm". Điều này càng làm dấy lên nghi ngờ rằng ngôi sao 27 tuổi có thể chưa hoàn toàn bình phục.

Chấn thương có vẻ đang ảnh hưởng đến phong độ của Dembele, khi anh tịt ngòi trong 4 trận gần nhất của PSG. Từ đầu mùa, chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng 2025 mới ghi 3 bàn sau 8 trận trên mọi đấu trường, con số khá khiêm tốn so với mùa giải 2024/25 bùng nổ.

Thất bại 1-2 trước Bayern Munich khiến PSG rơi xuống vị trí thứ 3 tại bảng đấu Champions League.

Kỳ tích của Dembele tại gala Quả bóng vàng Dembele là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng nhờ màn trình diễn trong màu áo PSG.