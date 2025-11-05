Con trai Ronaldo vô địch giải trẻ

Cristiano Ronaldo Junior, con trai của Cristiano Ronaldo, tiếp tục hành trình thăng tiến ấn tượng trong sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Cristiano Junior mừng chức vô địch cùng Georgina.

Hôm 4/11, Cristiano Junior cùng tuyển U16 Bồ Đào Nha vô địch giải Football Federations Cup diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau chiến thắng 2-1 trước U16 Anh trong trận chung kết.

Ở trận đấu này, ngôi sao sáng nhất là tài năng trẻ Rafael Cabral với cú đúp giúp U16 Bồ Đào Nha đăng quang. Trong hành trình vô địch, Cristiano Junior cũng góp công quan trọng khi ghi 1 bàn trong chiến thắng 3-0 ở bán kết trước U16 Xứ Wales.

Dù mới 15 tuổi, Cristiano Junior được đôn lên khoác áo U16 quốc gia, cho thấy sự tin tưởng của ban huấn luyện Bồ Đào Nha vào tiềm năng của cậu. Đây cũng là danh hiệu quốc tế thứ hai của con trai nhà Ronaldo trong màu áo các đội trẻ Bồ Đào Nha, sau giải Vlatko Markovic Tournament tổ chức tại Croatia hồi tháng 5.

Hiện tại, Cristiano Junior thi đấu cho đội trẻ Al Nassr, CLB nơi cha cậu khoác áo. Phong độ nổi bật của con trai Ronaldo thu hút sự quan tâm của nhiều tuyển trạch viên từ các CLB châu Âu.

Sau khi U16 Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch, Georgina Rodriguez, vị hôn thê của Ronaldo, chia sẻ khoảnh khắc con trai ăn mừng cùng đồng đội lên mạng xã hội, kèm dòng chú thích: “Mẹ rất tự hào về con".

Hai danh hiệu quốc tế liên tiếp trong năm 2025 là minh chứng cho sự trưởng thành nhanh chóng của Cristiano Junior, người được kỳ vọng sẽ tiếp nối di sản bóng đá lừng lẫy của cha mình trong tương lai.

