Bàn thắng 'điên rồ' ở Champions League

Trung vệ Micky van de Ven của Tottenham trở thành tâm điểm khi ghi một siêu phẩm solo ngoạn mục, góp phần giúp đội nhà thắng 4-0 trước Copenhagen tại Champions League rạng sáng 5/11.

Van de Ven rực sáng. Ảnh: Reuters.

Phút 63, trung vệ người Hà Lan cướp bóng ở rìa vùng cấm đội nhà, sau đó băng thẳng một mạch đến tận vùng cấm đối thủ, vượt qua bốn cầu thủ Copenhagen trước khi dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ môn Dominik Kotarski.

Pha lập công cho thấy sức mạnh và tốc độ phi thường của Van de Ven, đồng thời khiến khán giả có mặt trên sân phải kinh ngạc. Trên mạng xã hội, bàn thắng của Van de Ven tạo nên làn sóng tranh luận lớn.

Một tài khoản viết: “Đây là bàn thắng đẹp nhất mùa ở Champions League năm nay". CĐV khác lên tiếng: “Van de Ven thật điên rồ, làm tôi nhớ đến siêu phẩm của Son Heung-min". Một người hâm mộ khác bình luận: “Pha lập công để đời của Van de Ven, tôi không tin cậu ấy là một trung vệ".

Đây cũng là bàn thắng giúp Van de Ven chuộc lỗi với HLV Thomas Frank và người hâm mộ Tottenham sau vụ việc gây tranh cãi hôm 2/11. Cụ thể, sau thất bại 0-1 trước Chelsea, Van de Ven cùng Djed Spence từng bỏ qua cái bắt tay với HLV Frank và đi thẳng vào đường hầm, khiến cả hai bị dư luận chỉ trích.

Tuy nhiên, HLV Frank xác nhận cả Van de Ven và Spence đã chủ động xin lỗi ban huấn luyện và đồng đội trước trận đấu với Copenhagen.

Ngoài Van de Ven, Brennan Johnson, Wilson Odobert và Joao Palhinha cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số, giúp Spurs có chiến thắng tưng bừng và lấy lại tinh thần sau chuỗi trận kém vui.

