Arsenal tái hiện kỷ lục 122 năm

Arsenal tiếp tục màn trình diễn hoàn hảo ở Champions League mùa này bằng chiến thắng 3-0 ngay trên sân Slavia Prague, đánh dấu trận thắng thứ 8 liên tiếp ở mọi đấu trường mà không để lọt lưới.

Chưa ai cản nổi Arsenal.

Rạng sáng 5/11, Bukayo Saka mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 32, trước khi Mikel Merino – tiền vệ được kéo lên đá trung phong – lập cú đúp trong hiệp hai để ấn định chiến thắng. Kết quả này giúp Arsenal có khởi đầu hoàn hảo tại vòng phân hạng Champions League với 4 chiến thắng sau 4 trận, ghi 11 bàn và không lần nào để thủng lưới.

"Pháo thủ" duy trì thành tích giữ sạch lưới trong 4 trận đầu tiên tại Champions League mùa này, trở thành đội bóng Anh thứ hai trong lịch sử Cúp C1/Champions League làm được điều đó sau Leeds United mùa 1969/70. Hàng thủ của Mikel Arteta chỉ cho phép Slavia Prague tạo ra 0.46 xG và một cú sút trúng đích duy nhất trong cả trận, dù thành tích giữ sạch lưới suýt bị phá hỏng bởi quả phạt đền muộn sau đó, may thay được VAR hủy bỏ.

Chuỗi 8 trận thắng liên tiếp không thủng lưới ở mọi đấu trường giúp Arsenal sánh ngang kỷ lục của các CLB Anh khác như Preston North End (1889) và Liverpool (1920). Đặc biệt, trận thắng 3-0 trước Slavia Prague là lần thứ 8 liên tiếp giữ sạch lưới của Arsenal, bằng kỷ lục của chính CLB từng được thiết lập từ năm 1903.

Arsenal thiết lập nhiều kỷ lục.

Đeo băng đội trưởng, Bukayo Saka là ngôi sao sáng nhất. Ngoài bàn mở tỷ số từ phạt đền, anh còn tung ra 6 cú sút, 5 trúng đích – lần đầu tiên trong sự nghiệp đạt hiệu suất này. Saka liên tục khuấy đảo cả hai cánh, nhận bóng rộng bên phải và cắt vào trong từ trái, trở thành mối đe dọa thường trực.

HLV Mikel Arteta chia sẻ sau trận: “Chúng tôi đang chơi với sự tập trung và kỷ luật cao nhất. Giữ sạch lưới 8 trận liên tiếp là thành tựu lớn, nhưng quan trọng hơn là cách chúng tôi kiểm soát trận đấu.”

Với phong độ hiện tại, Arsenal không chỉ phá kỷ lục câu lạc bộ mà còn gửi thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ tại Champions League và Premier League. Họ có cơ hội tiếp tục phá kỷ lục khi đã trải qua 776 phút không để thủng lưới. "Pháo thủ" đang đi đúng hướng để viết thêm những trang sử mới.