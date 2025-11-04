Desire Doue đoạt giải Golden Boy 2025

Tối 4/11 (giờ Hà Nội), Desire Doue của PSG được Tuttosport xướng tên cho danh hiệu Golden Boy 2025.

Desire Doue là chủ nhân của danh hiệu Golden Boy 2025.

Buổi lễ trao giải chính thức sẽ diễn ra vào ngày 15/12 tại Turin, trước sự chứng kiến của các nhà quản lý và giới truyền thông châu Âu. Giải thưởng đánh dấu bước ngoặt đưa Doue gia nhập hàng ngũ những cậu bé vàng, nối tiếp các tên tuổi như Lionel Messi, Kylian Mbappe hay Erling Haaland.

Giữa một dàn tài năng dày đặc, Doue nổi bật hơn cả. Cầu thủ sinh năm 2005 gia nhập PSG vào tháng 7/2024 và nhanh chóng khẳng định vị thế trong đội hình chính. Chỉ trong thời gian ngắn, Doue trở thành nhân tố quyết định, tỏa sáng trong các trận cầu lớn, gồm cả chung kết Champions League gặp Inter Milan.

Mùa giải 2024/25 của Doue thực sự đáng nhớ. Anhnh góp công giúp PSG hoàn tất cú ăn 5 lịch sử gồm Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp, Siêu cúp Pháp, Champions League và Siêu cúp châu Âu. Bên cạnh đó, tài năng trẻ còn thể hiện sự thông minh, khả năng dẫn bóng đột biến và thích nghi với mọi sơ đồ chiến thuật.

Giải thưởng Golden Boy ra đời năm 2003, được tổ chức thường niên bởi tờ Tuttosport, nhằm vinh danh cầu thủ dưới 21 tuổi hay nhất trong năm. Mỗi cầu thủ chỉ có một lần duy nhất trong sự nghiệp được nhận giải, tăng thêm giá trị và ý nghĩa cho danh hiệu cao quý này.

Để đủ điều kiện tranh giải, các cầu thủ phải sinh sau ngày 1/1/2005 và đang thi đấu ở một trong 25 giải đấu hàng đầu châu Âu (theo hệ số UEFA). Danh sách năm nay được tổng hợp từ chỉ số Golden Boy Index, gồm 20 cầu thủ có điểm số cao nhất cùng 5 "vé đặc cách" do ban biên tập Tuttosport lựa chọn.