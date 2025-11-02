Báo động cho Dembele

Vừa giành Quả bóng vàng, Ousmane Dembele lại khiến Paris và tuyển Pháp thót tim. Cơn đau gân kheo phải tái phát đúng lúc PSG bước vào giai đoạn khốc liệt nhất mùa giải.

Ousmane Dembele lại dính chấn thương.

Bóng đá đôi khi tàn nhẫn với những người chạm tới đỉnh cao. Không lâu sau khi bước lên bục vinh quang với danh hiệu Quả bóng vàng 2025, Dembele lại đối mặt nỗi ám ảnh cũ: chấn thương gân kheo.

Trận gặp Nice thuộc Ligue 1 hôm 1/11 là lời cảnh báo rõ ràng. Dembele chỉ vào sân từ ghế dự bị, di chuyển dè dặt, không còn những pha bứt tốc xé gió quen thuộc. Sau trận, ống kính truyền hình bắt gặp Dembele nói với Hakimi: “Đau lắm, gân kheo của tôi lại đau rồi”.

Luis Enrique, người từng bênh vực học trò bằng lời khẳng định “không có vấn đề gì”, hẳn cũng không còn tự tin. Ông hiểu rằng rủi ro lớn nhất lúc này không nằm ở một trận thua, mà ở việc đánh mất cầu thủ quan trọng nhất trong mùa bóng kéo dài tới kiệt sức.

Từ đầu năm, PSG gần như không có tiền mùa giải đúng nghĩa, phải căng mình đá liên tục ở mọi đấu trường. Trong bối cảnh ấy, Enrique chọn thận trọng - để Dembele ngồi ngoài, bảo toàn cho những trận đấu quan trọng sắp tới.

Với PSG, nỗi lo không chỉ là thể trạng. Họ vừa mất Desire Doue vì chấn thương nặng, và Dembele là mắt xích không thể thay thế trong lối chơi tấn công. Không có anh, sức sáng tạo và khả năng đột phá giảm đi rõ rệt. Ở tuyển Pháp, Deschamps cũng đang dõi theo từng bước của “viên pha lê” mong manh ấy, người mà mỗi lần chấn thương lại khiến cả quốc gia hồi hộp.

Từ đỉnh cao Quả bóng vàng đến nỗi lo gân kheo, hành trình của Dembélé cho thấy ranh giới mỏng manh giữa hào quang và bất an trong bóng đá hiện đại. Chấn thương không chỉ thử thách cơ thể, mà còn thử thách cả ý chí. Và lúc này, Dembele cần chứng minh rằng anh không chỉ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới — mà còn là người đủ mạnh mẽ để không gục ngã khi ánh đèn sân khấu mờ đi.