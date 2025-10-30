PSG lo sốt vó vì chấn thương của Doue

Ngôi sao trẻ người Pháp, Desire Doue rời sân trong nước mắt rạng sáng 30/10, nguy cơ nghỉ dài hạn.

Desire Doue dính chấn thương trong trận PSG hoà Lorient.

Paris Saint-Germain đón tin dữ khi Doue dính chấn thương nặng trong trận hoà Lorient 1-1 thuộc vòng 10 Ligue 1. Phút 61, cầu thủ 20 tuổi ngã gục sau pha bứt tốc bên cánh trái, ôm đùi phải đau đớn. Anh rời sân trong nước mắt, được đội ngũ y tế dìu đi và sau đó cáng thẳng vào phòng thay đồ để kiểm tra khẩn cấp.

Các bác sĩ PSG xác nhận Doue gặp vấn đề nghiêm trọng ở cơ đùi phải - đúng vị trí mà anh vừa hồi phục cách đây chưa lâu. Trước đó, trong đợt tập trung đội tuyển Pháp hồi tháng 9, Doue từng dính chấn thương bắp chân và phải nghỉ sáu trận, gồm bốn ở Ligue 1 và hai tại Champions League.

Chỉ vừa trở lại sân cỏ bốn trận gần đây, Doue cho thấy phong độ ấn tượng. Anh lập cú đúp trong chiến thắng 7-1 trước Bayer Leverkusen ngày 21/10 và tiếp tục ghi bàn cuối tuần qua trước Brest. Chính vì vậy, chấn thương lần này là cú sốc lớn cho PSG, nhất là khi HLV Luis Enrique đang dần đặt niềm tin vào tài năng trẻ người Pháp.

Theo nhận định ban đầu, Doue có thể phải nghỉ vài tuần, tùy kết quả kiểm tra y tế chi tiết trong những ngày tới. Nếu điều này trở thành sự thật, PSG sẽ mất đi một mũi tấn công năng động đúng vào giai đoạn lịch thi đấu dày đặc ở Ligue 1 và Champions League.

Một lần nữa, chấn thương lại ngăn Doue bứt phá, và với PSG, đây là lời cảnh báo rõ ràng rằng chiều sâu đội hình sẽ quyết định tất cả trong mùa giải đầy thử thách phía trước.