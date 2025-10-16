Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Premier League áp đảo ở giải Golden Boy 2025

  • Thứ năm, 16/10/2025 06:19 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Desire Doue (PSG), Arda Guler (Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal) và Kenan Yildiz (Juventus) là những cái tên nổi bật trong danh sách 25 đề cử cho Golden Boy 2025.

Doue của PSG được dự đoán sẽ thắng giải Golden Boy 2025.

Hai ông lớn PSG và Real Madrid dẫn đầu với 3 gương mặt. PSG có Doue, Zaire-Emery và Mayulu, trong khi Real Madrid có Arda Guler, Franco Mastantuono và Dean Huijsen. Đáng chú ý, Doue còn đứng thứ 14 ở cuộc đua Quả bóng vàng 2025, đồng thời về nhì sau Yamal ở hạng mục Kopa Trophy dành cho cầu thủ trẻ hay nhất của France Football.

Giải thưởng cũng chứng kiến sự góp mặt đông đảo của dàn sao trẻ đến từ Premier League gồm Lewis-Skelly và Ethan Nwaneri (Arsenal), Lucas Bergvall và Archie Gray (Tottenham), Estevao và Jorrel Hato (Chelsea), Leny Yoro (Manchester United), Nico O’Reilly (Man City) và Giovanni Leoni (Liverpool).

Giải thưởng Golden Boy ra đời năm 2003, được tổ chức thường niên bởi tờ Tuttosport, nhằm vinh danh cầu thủ dưới 21 tuổi hay nhất trong năm. Mỗi cầu thủ chỉ có một lần duy nhất trong sự nghiệp được nhận giải, tăng thêm giá trị và ý nghĩa cho danh hiệu cao quý này.

Người đang giữ danh hiệu là Lamine Yamal. Ngôi sao của Barcelona lập kỷ lục trở thành cầu thủ trẻ nhất thắng giải vào tháng 11/2024. Tuy nhiên, theo quy định, không ai có thể chiến thắng hai lần, nên Yamal không nằm trong danh sách.

Để đủ điều kiện tranh giải, các cầu thủ phải sinh sau ngày 1/1/2005 và đang thi đấu ở một trong 25 giải đấu hàng đầu châu Âu (theo hệ số UEFA). Danh sách năm nay được tổng hợp từ chỉ số Golden Boy Index, gồm 20 cầu thủ có điểm số cao nhất cùng 5 "vé đặc cách" do ban biên tập Tuttosport lựa chọn.

Người chiến thắng sẽ được công bố vào tháng 12 tới.

Golden Boy 2025 anh 1

25 cầu thủ được đề cử cho Golden Boy 2025.

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

