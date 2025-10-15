Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

'Cú sốc kép' cho Liverpool trước trận gặp MU

  • Thứ tư, 15/10/2025 19:06 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Liverpool đứng trước cơn đau đầu lớn về lực lượng khi tiền vệ Ryan Gravenberch dính chấn thương ngay trước thềm cuộc đối đầu với MU cuối tuần này.

Liverpool tan hoang lực lượng trước trận gặp MU.

Hôm 12/10, ngôi sao người Hà Lan bị đau gân kheo và buộc phải rời sân sớm trong hiệp một trận thắng Phần Lan tại vòng loại World Cup 2026. Trước đó, anh chơi trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng 4-0 của Hà Lan trước Malta.

Dưới thời HLV Arne Slot, Gravenberch là nhân tố then chốt nơi tuyến giữa, đá chính gần như toàn bộ các trận Premier League, ngoại trừ trận mở màn gặp Bournemouth do án treo giò.

Không chỉ Gravenberch, Liverpool còn lo ngay ngáy về tình trạng của trung vệ Ibrahima Konate. Cầu thủ này cũng phải rút lui trong trận Pháp gặp Iceland. HLV Slot hy vọng bộ đôi có thể kịp trở lại, nhưng tình hình hiện tại không mấy khả quan.

Theo xác nhận từ đội chủ sân Anfield, thủ thành Alisson Becker và hậu vệ trẻ Giovanni Leoni chắc chắn vắng mặt vì chấn thương. Trong khi đó, Wataru Endo cũng chưa thể ra sân sau khi bỏ lỡ đợt tập trung của tuyển Nhật Bản vì vấn đề gân kheo.

Bên kia chiến tuyến, HLV Ruben Amorim của MU được cho là lên kế hoạch khai thác khoảng trống mà hàng tiền vệ Liverpool để lại nếu Gravenberch và Endo không kịp bình phục. Hiện tại, "Lữ đoàn đỏ" cũng sa sút với 3 thất bại liên tiếp.

Một kết quả hòa có thể là chấp nhận được với MU, nhưng nếu giành chiến thắng tại Anfield, thầy trò Amorim không chỉ thu hẹp khoảng cách với Liverpool xuống còn 2 điểm mà còn thổi bùng lại cuộc đua giành vé dự Champions League.

MU bị lật kèo ở thương vụ '90% hoàn tất'

Tiền đạo trẻ Liam Delap từng nằm trong tầm ngắm của Manchester United suốt hè 2025 và thực tế chỉ còn cách Old Trafford một bước chân.

12 giờ trước

Sự thật sau tin đồn MU lại bị bán

Tin đồn MU sắp đổi chủ lại khiến mạng xã hội dậy sóng, nhưng phía The Athletic thận trọng khi khẳng định chưa có dấu hiệu rõ ràng về một thương vụ thực sự.

16 giờ trước

Bóng đá Nhật Bản chinh phục những gã khổng lồ

Có lẽ chưa bao giờ bóng đá Nhật Bản lại khiến cả thế giới phải ngả mũ như lúc này.

17 giờ trước

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Liverpool tan hoang Liverpool FC Liverpool MU Konate

    Đọc tiếp

    Messi gach ten Yamal hinh anh

    Messi gạch tên Yamal

    7 giờ trước 20:54 15/10/2025

    0

    Lionel Messi gây chú ý khi gạch tên Lamine Yamal khỏi danh sách "Messi+10", dự án vinh danh 10 tài năng trẻ hàng đầu thế giới do anh tự tay chọn lựa cùng Adidas.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý