'Cú sốc kép' cho Liverpool trước trận gặp MU

Liverpool đứng trước cơn đau đầu lớn về lực lượng khi tiền vệ Ryan Gravenberch dính chấn thương ngay trước thềm cuộc đối đầu với MU cuối tuần này.

Liverpool tan hoang lực lượng trước trận gặp MU.

Hôm 12/10, ngôi sao người Hà Lan bị đau gân kheo và buộc phải rời sân sớm trong hiệp một trận thắng Phần Lan tại vòng loại World Cup 2026. Trước đó, anh chơi trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng 4-0 của Hà Lan trước Malta.

Dưới thời HLV Arne Slot, Gravenberch là nhân tố then chốt nơi tuyến giữa, đá chính gần như toàn bộ các trận Premier League, ngoại trừ trận mở màn gặp Bournemouth do án treo giò.

Không chỉ Gravenberch, Liverpool còn lo ngay ngáy về tình trạng của trung vệ Ibrahima Konate. Cầu thủ này cũng phải rút lui trong trận Pháp gặp Iceland. HLV Slot hy vọng bộ đôi có thể kịp trở lại, nhưng tình hình hiện tại không mấy khả quan.

Theo xác nhận từ đội chủ sân Anfield, thủ thành Alisson Becker và hậu vệ trẻ Giovanni Leoni chắc chắn vắng mặt vì chấn thương. Trong khi đó, Wataru Endo cũng chưa thể ra sân sau khi bỏ lỡ đợt tập trung của tuyển Nhật Bản vì vấn đề gân kheo.

Bên kia chiến tuyến, HLV Ruben Amorim của MU được cho là lên kế hoạch khai thác khoảng trống mà hàng tiền vệ Liverpool để lại nếu Gravenberch và Endo không kịp bình phục. Hiện tại, "Lữ đoàn đỏ" cũng sa sút với 3 thất bại liên tiếp.

Một kết quả hòa có thể là chấp nhận được với MU, nhưng nếu giành chiến thắng tại Anfield, thầy trò Amorim không chỉ thu hẹp khoảng cách với Liverpool xuống còn 2 điểm mà còn thổi bùng lại cuộc đua giành vé dự Champions League.