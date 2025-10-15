Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU bị lật kèo ở thương vụ '90% hoàn tất'

  • Thứ tư, 15/10/2025 15:51 (GMT+7)
Tiền đạo trẻ Liam Delap từng nằm trong tầm ngắm của Manchester United suốt hè 2025 và thực tế chỉ còn cách Old Trafford một bước chân.

Delap ở rất gần MU, sau cùng chọn Chelsea.

Theo Daily Mail, thương vụ đã hoàn tất tới 90% trước khi bất ngờ đổ bể, để rồi chân sút người Anh chọn đầu quân cho Chelsea. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng khẳng định MU chỉ chuyển hướng sang Viktor Gyokeres và Benjamin Sesko sau khi mua hụt Delap.

Hè 2025, MU ráo riết tìm kiếm trung phong mới sau khi chia tay Rasmus Hojlund. Delap, khi đó tỏa sáng trong màu áo Ipswich với 12 bàn ở Premier League, được xem là phương án lý tưởng. Điều khoản giải phóng 30 triệu bảng càng khiến thương vụ tưởng như dễ hoàn tất. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi Chelsea vào cuộc và nhanh chóng nẫng tay trên.

Tại Stamford Bridge, Delap được HLV Enzo Maresca mời gọi bằng dự án đầy tham vọng. "Tôi chỉ nghe theo cảm giác của mình. Bạn không bao giờ biết đâu là lựa chọn đúng, nhưng tôi tin vào hướng đi của CLB và mối quan hệ với HLV", Delap chia sẻ trong buổi ra mắt. Anh cũng tiết lộ hỏi ý kiến người bạn thân Cole Palmer trước khi quyết định gia nhập Chelsea.

Nguồn tin nội bộ cho rằng việc MU không được dự cúp châu Âu là lý do chính khiến Delap đổi ý. Trong khi đó, Chelsea nhanh chóng chứng minh lựa chọn của tiền đạo 22 tuổi không hề sai. Delap góp mặt trong đội hình vô địch FIFA Club World Cup 2025.

Dù hiện phải nghỉ thi đấu vì chấn thương gân kheo, Delap được kỳ vọng trở lại vào cuối năm 2025 để tiếp tục hành trình cùng "The Blues". Tại Stamford Bridge, anh được xem là một phần trong dự án trẻ hóa của HLV Maresca.

