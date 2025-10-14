Cunha bối rối về cách chơi ở MU

Matheus Cunha thừa nhận phải gánh trọng trách lớn khi được kỳ vọng trở thành cây săn bàn chủ lực tại Old Trafford.

Cunha bối rối khi được giao trọng trách ghi bàn ở MU.

Gia nhập Manchester United trong kỳ chuyển nhượng hè 2025 với mức phí 62,5 triệu bảng, Matheus Cunha vẫn chưa thể ghi bàn sau 6 lần ra sân ở Premier League. Dẫu vậy, tiền đạo người Brazil khẳng định không hề bi quan, đồng thời cho rằng việc phải thích nghi với vai trò mới là điều cần thiết để trưởng thành.

Chia sẻ với Globo, Cunha thừa nhận mình không phải là mẫu “số 9” cổ điển: “Cả sự nghiệp, tôi vốn là một tiền vệ. Nhưng khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, tôi gặp sơ đồ 4-3-3. Bạn phải thích nghi - chơi trung phong, đá cánh hoặc số 8. Vị trí tiền vệ truyền thống gần như biến mất, và tôi coi đó là điều tích cực vì giúp tôi linh hoạt hơn, học được nhiều vai trò khác nhau”.

Dù chưa ghi bàn, cầu thủ 26 tuổi cho biết anh hiểu áp lực và sẵn sàng đón nhận: “Tôi phải gánh trọng trách ghi bàn, và nếu điều đó giúp tôi trở thành nhà vô địch, tôi nghĩ đáng để chấp nhận”.

Cunha cho biết đang dần cảm thấy ổn định trong môi trường mới, đồng thời giữ thái độ tích cực giữa những kỳ vọng lớn tại Old Trafford: “Những gì tôi tìm kiếm cho bản thân, tôi đang từ từ đạt được. Bạn luôn muốn tiến bộ, nhưng cũng cần tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Gia đình tôi khỏe mạnh, tôi vừa có thêm một cô con gái - và tôi đang tận hưởng mọi thứ theo cách tốt đẹp nhất”.

Manchester United hiện đứng thứ 10 tại Premier League và sẽ chạm trán Liverpool ngay sau loạt trận FIFA Days tháng 10. Cunha hy vọng cuộc đại chiến trên sân Anfield sẽ là thời điểm anh tìm lại cảm hứng, để thực sự khởi đầu hành trình trong màu áo “Quỷ đỏ”.